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(EK BİLGİ VE ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)BEŞİKTAŞ'TA İŞADAMI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ (4)

Müslim SARIYAR-Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA  Beşiktaş'ta, işadamı Ali Rıza Gültekin(57), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

15 Kasım 2018 03:40

Müslim SARIYAR-Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA 
Beşiktaş\'ta, işadamı Ali Rıza Gültekin(57), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 22.30\'da Hamidiye Mahallesi\'nde bulunan 4 katlı apartmanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, kumarhane olarak işletildiği öğrenilen bir mekanda Crispino giyim mağazalarının eski sahibi Ali Rıza Gültekin, kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Başına tek kurşun isabet eden Gültekin yer yığıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gültekin\'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 

POLİS 3 KİŞİNİN PEŞİNDE
Polis, yaptığı çalışmada şüphelilerin 3 kişi olduğunu belirledi. Kimlikleri de belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor. 

ARACINA YAPILAN SALDIRIDAN YARA ALMADAN KURTULMUŞTU
Ali Rıza Gültekin, 2015 yılında Beykoz\'da lüks otomobili ile seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramış ve saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Gültekin ayrıca  futbolda şike soruşturmasında, 2010 yılı Mart ayında tutuklanmış, 4 ay Metris Cezaevi\'nde yattıktan sonra 23 Temmuz 2010 tarihinde tahliye edilmişti.   3 kişi içeri 4. kat ateş 3 kişi kimlilkeri 

08.12.2015 

Görüntü Dökümü:(AKTÜEL)
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-Olay yerinden görüntüler
-Polis ekipleri
-Güvenlik şeridi
-Detaylar

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)
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-Kurşunlanan otomobil
-Alınan güvenlik önlemleri
-Kurşun isabet eden otomobilin kapısı
-Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları
-Genel ve detay görüntüler
-Ali Rıza Gültekin Metris Cezaevi\'ne girerken

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