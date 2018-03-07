(Ek bigilerle) - TMMOB Mimarlar Odası eski Başkanı Sami Yılmaztürk hayatını kaybetti

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi eski Başkanı C. Sami Yılmaztürk 58 yaşında yaşamını yitirdi.

İki dönemdir Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı olarak görev yapan ve bir süredir kanser tedavisi gören Sami Yılmaztürk, bugün hayatını kaybetti. Yılmaztürk, 9 Mart Cuma günü Karaköy\'deki Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi\'nde düzenlenecek törenin ardından Karacaahmet mezarlığında ikindi namazını müteakip defnedilecek.

Mimarlar Odası\'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, \"Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Eski Başkanı Cemal Sami Yılmaztürk 07 Mart 2018 (bugün) hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımıza, ailesine, tüm yakınlarına ve mimarlık camiasına başsağlığı dileriz\" denildi.

TMMOB İstanbul Kent Şube\'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise,

“Mimarlar Odası İstanbul Şube başkanlığı görevini uzun yıllar sürdüren, TMMOB örgütlülüğüne ve ülkemizin eşitlik, özgürlük, demokrasi mücadelesine büyük katkıları olan değerli meslektaşımız C. Sami Yılmaztürk’ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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