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Ek - Şortlu kız davasında karar; sanık iki suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

  AVUKAT ALSANCAK: MEVCUT YASALARLA ALABİLECEĞİMİZ İYİ KARARLARDAN BİRİNİ ALDIK Duruşmadan sonra Asena Melisa Sağlam, annesi Zeynep Sağlam ve avukatları ile birlikte basın açıklaması yaptı

12 Eylül 2017 20:42

 

AVUKAT ALSANCAK: MEVCUT YASALARLA ALABİLECEĞİMİZ İYİ KARARLARDAN BİRİNİ ALDIK

Duruşmadan sonra Asena Melisa Sağlam, annesi Zeynep Sağlam ve avukatları ile birlikte basın açıklaması yaptı. İlk olarak konuşan Avukat Nuriye Alsancak, bu kararın bekledikleri karar olmadığını belirterek, \"Biz bu kadın düşmanlarının en yüksek cezaları almasını istiyoruz elbette ki. Ancak mevcut yasalarla alabileceğimiz iyi kararlardan birini aldık diye düşünüyorum. Bu suçlardan tahliye kararı verildi ancak sanık başka suçlardan hükümlü olduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek\" dedi.

Kesinleşmese de sanığın cezalandırıldığını söyleyen davanın müştekisi Asena Melisa Sağlam, \"Tahliyesi konusunda... Psikolojik olarak beni rahatlatan içeride olacak alması. Bu aşamaya gelmemde bu kadar ses çıkarmam ve halkın desteği ile sağlandığını düşünüyorum. Ve avukatlarım çok güzel bir şekilde ifade ettiler her şeyi. İnsanlar başına gelen olaylarda kendilerini bu şekilde ifade ederlerse, bu cezalar bu kadar gündeme gelirse, olaylar kadar gündeme gelirse bu olayların azalacağını düşünüyorum, umut ediyorum en azından\" dedi.

ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karardan memnun olmadığını söyleyen Melisa Sağlam\'ın annesi Zeynep Sağlam ise \" Benim çiçeğime, çocuğuma el atanın çok çok daha ağır cezalandırılması gerekiyordu. Acaba bu cezaya karar veren kişilerin kendi çocuklarına ya da yeğenlerine, torunlarına olsaydı aynı cezayı mı verirdi?\" diye konuştu. Zeynep Sağlam\'ın bu sırada gözyaşlarına hakim olamayarak ağladığı görüldü. Melisa Sağlam, annesine sarılarak gözyaşlarını sildi.

(FOTOĞRAF)

 

 

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