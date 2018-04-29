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BBC Türkçe

Ejderha Dövmeli Kız'ın yıldızı Nyqvist öldü

Stieg Larsson'ın Ejderha Dövmeli Kız adlı kitabının sinema uyarlamasında rol alan İsveçli aktör Michal Nyqvist, 56 yaşında akciğer kanserinden öldü. Larsson daha sonra birçok büyük Hollywood yapımında da rol almıştı.

29 Nisan 2018 20:30

Stieg Larsson'ın Ejderha Dövmeli Kız adlı kitabının sinema uyarlamasında rol alan İsveçli aktör Michal Nyqvist, 56 yaşında akciğer kanserinden öldü.

Nyqvist Milenyum üçlemesi adı verilen romanların uyarlandığı üç filmde de gazeteci Mikael Blomkvist'i canlandırmıştı.

İsveçli aktör ve yazar, eğitimine Malmö Tiyatro Akademisi'nde başlamıştı.

Nyqvist en çok, Noobi Rapace ile birlikte oynadığı Ejderha Dövmeli Kız filmleriyle tanınmıştı.

Daha sonra film ABD'de de çekilmiş ve Blomkvist rolünü Daniel Craig oynamıştı.

Nyqvist daha sonra Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike- Hayalet Protokol'deki kötü adamı canlandırmış, Keanu Reeves'in John Wick adlı filminde de Viggo Tarasov karakterini oynamıştı.

Ejderha Dövmeli Kız'ın yazarı Larsson da üçlemenin basılmasından bir yıl önce, 2005'te hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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