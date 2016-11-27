Eintracht Frankfurt'tan Dortmund'a kötü sürpriz

Alman birinci futbol ligi Bundesliga'nın 12. haftasına cumartesi günü oynanan maçlarla devam ediliyor. Gündüz bölümünde yapılan beş karşılaşmadan 4'ü beraberlikle sona ererken hanesine 3 puanı yazdırmayı başaran tek takım güçlü rakibi Borussia Dortmund'u 2-1 yenen Eintracht Frankfurt oldu.

Eintracht Frankfurt 51 bin 500 kişinin izlediği kendi sahasındaki maçın özellikle ikinci yarısında sergilediği iyi mücadeleyle galibiyeti haketti.

Karşılaşma, başladıktan kısa süre sonra hakem Wolfgang Stark'ın sakatlanması nedeniyle durdu. Tecrübeli hakem, Dortmundlu Schürrle ile çarpışmasıyla göğsüne aldığı darbe sonucu bir süre sakatlık geçirdi. Stark'ın tedavisinin ardından maç yeniden başladı.

Ev sahibi takım ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısına Szabolcs Huszti'nin attığı golle başladı (46.) ve gol sonrası da üstünlüğünü devam ettirdi. Takımının sergilediği oyundan memnun olmayan Dortmund teknik direktörü Thomas Tuchel 58. dakikada 3 oyuncu birden değiştirdi. Weigl'in yerine Rode, Schürrle'nin yerine Dembele ve Ramos'un yerine Reus oyuna dahil oldu.

Değişiklikler sonrası özellikle Dembele'nin sağ kanattan taşıdığı toplarla rakip kalede daha fazla pozisyon yaratan konuk takım 78. dakikada Aubameyang'ın kafa golüyle beraberliği yakaladı. Ancak bir dakika sonra Eintracht Frankfurt'ta Haris Seferovic savunmanın bir anlık dalgınlığından da faydalanıp yerden bir vuruşla kaleci Weidenfeller'i bir kez daha mağlup etti. Dembele uzatma dakikalarında direği geçemeyince ev sahibi takım maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Maça ikinci yarıda dahil olarak 195 gün sonra Bundesliga'ya geri dönen Dortmund'un milli yıldızı Marco Reus oyunda kaldığı sürece fazla etkili olamadı. Sarı-siyahlılar bu mağlubiyetle lider RB Leipzig'in 9 puan gerisine düşerken 9 resmi maç sonra ilk mağlubiyetini aldı.

Eintracht Frankfurt ise bu sonuçla bu sezon yedinci galibiyetini aldı. Kırmızı-siyahlılar Nisan ayı başında beri evinde kaybetmiyor. Puanını 24 yaparak 3. sıraya yükselen Frankfurt ekibi gelecek hafta Augsburg deplasmanına gidecek. Borussia Dortmund ise Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

Mönchengladbach yine kazanamadı

Borussia Mönchengladbach ile Hoffenheim arasındaki mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi. Mahmoud Dahoud 25. dakikada plase bir vuruşla topu uzak köşeye bırakarak ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi. Ancak oyuna ikinci yarıda dahil olan Nadiem Amiri, önündeki boş alanı iyi değerlendirerek ceza alanı önünden yaptığı vuruşla Hoffenheim'a 53. dakikada beraberliği getirdi. Maçın son bölümünde Gladbach öne geçme şansını kullanamadı. Kaleci Oliver Baumann ile karşı karşıya kalan Fabian Johnson'un vuruşu direkten döndü.

Mönchengladbach'ın ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Hoffenheim ise ligde 12. hafta sonunda namağlup unvanını korumayı başardı. Gladbach 13. haftada Dortmund'a konuk olacak. Hoffenheim ise Köln'ü ağırlayacak.

Kuzey derbisinden eşitlik çıktı

İlk yarısında Hamburg ikinci yarısında Werder Bremen'in etkili olduğu kuzey Almanya derbisinde kazanan çıkmadı ve maç 2-2 sona erdi. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım taç atışında Bremen savunmasının bir anlık dalgınlığı sonrası Lewis Holtby'nin ortasında boş kalan Michael Gregoritsch topu ağlara gönderdi (3.).

Ancak 105. derbide konuk takım beraberliği sağlamakta gecikmedi. Fin Bartels 14. dakikada Bremenli savunmacı Douglas Santos'u çalımlayarak topu ağlara gönderdi ve maça yeniden denge getirdi. Ancak Bremenlilerin sevinci uzun sürmedi. 28. dakikada gelişen bir kontra atakta Gregoritsch, Hamburg'u bir kez daha öne geçirdi. İlk yarının son saniyelerinde Hamburg savunmasının hatasını değerlendiren Werder Bremenli genç Serge Gnabry attığı golle maçın 2-2'lik skorunu belirledi.

Sonuç alt sıralardan kurtulma çabası veren iki takıma da yaramadı. 4 puanla son sırada kalan Hamburg 13. haftada Darmstadt'a konuk olacak. 8 puanla 16'ncılıkta yer alan Werder Bremen ise Ingolstadt'ı ağırlayacak.

Wolfsburg kötü oynadı, 1 puana razı oldu

Mario Gomez'in de formasını giydiği Wolfsburg çok kötü bir futbol sergilediği Ingolstadt deplasmanında rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Galibiyeti daha çok isteyen ve daha çok pozisyona giren ev sahibi takım şanssızdı. 17'nci dakikada kazanılan penaltıda Moritz Hartmann'ın vuruşunda Wolfsburg kalecisi Benaglio gole izin vermedi. Ancak gol arayışını sürdüren Ingolstadt 31. dakikada Anthony Jung'un kafa golüyle öne geçmeyi başardı.

İkinci yarıda da etkisiz oyununu sürdüren konuk takımın Ingolstadt kalesini tutan ilk şutu 57.dakikada geldi. Ancak buna rağmen 'Kurtlar' şansıyla beraberliği sağlamayı başardı. 78. dakikada Daniel Caligiuri'nin vuruşu defansa çarparak kaleciyi yanılttı ve ağlara gitti. Üstelik son dakikalarda Ingolstadt'ın iki topu da direkten döndü.

6 puanla 17. sırada kalan Ingolstadt 13. haftada Werder Bremen deplasmanına giderken 6 10 puanla 14'üncülükte yer alan Wolfsburg Hertha Berlin'i evinde konuk edecek.

Günün beraberlikle sona eren dördüncü maçından gol sesi çıkmadı. Köln ile Augsburg vasat bir lig mücadelesinde 0-0 berabere kaldı. 22 puana ulaşan Köln'ün 4'üncülükteki yeri değişmedi. Kırmızı beyazlılar gelecek hafta Hoffenheim deplasmanına gidecek. 13 puanla 12. sırada yer alan Augsburg Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

Cumartesi gününün son maçı şu sıralarda Bayern Münih ile Bayer Leverkusen arasında oynanıyor.

Cuma günü oynanan haftanın açılış maçında lider RB Leipzig Freiburg'u deplasmanda 4-1 yenmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa,SID /UÇ