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Deutsche Welle

Eintracht Frankfurt’ta Schaaf dönemi

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’ta teknik direktörlük görevine Thomas Schaaf getirildi. Schaaf’ın adı uzun yıllar çalıştırdığı Werder Bremen ile özdeşleşmişti.

21 Mayıs 2014 18:42


53 yaşındaki teknik adam Alman birinci futbol Ligi Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt ile iki yıllık anlaşmaya vardı. Frankfurt ekibinin önceki çalıştırıcısı Armin Veh, geçen mart ayında sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamış ve 3 yıllık kontratını uzatmamıştı.

Uzun yıllar bir başka Bundesliga ekibi Werder Bremen'i çalıştırmış olan Thomas Schaaf, yeni kulübüyle 30 Haziran 2016'ya kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı. Schaaf “Beklenti büyük. Uzun süre ara verdim. Son derece istekliyim. Umarım iyi bir sezon olur” değerlendirmesinde bulundu.

Schaaf'ın 14 yıl süren Werder Bremen'deki görevi Mayıs 2013'te sona ermişti. Tecrübeli teknik adam Kuzey Almanya ekibine 2004'te lig şampiyonluğu, 1999, 2004 ve 2009'da Federasyon Kupası ve 2006'da Almanya Ligi kupası kazandırdı. Werder Bremen, Schaaf yönetiminde 2009 UEFA Kupası finali oynamış, 2007'de yarı finale yükselmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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