Einstein'ın teleskobu bulundu!

Modern fiziğin kuramlarının oluşmasına büyük katkıları olan, izafiyet teorisinin sahibi Albert Einstein'ın teleskopu, Kudüs'teki İbrani Üniversitesi'nde terk edilmiş halde, tozlar arasında bulundu.

Teleskop, Meyerhoff Bilim Merkezi'nde bakımdan geçirilecek. Ünlü bilimci, optik aletleri yanı sıra teleskopunu da İbrani Üniversitesi’ne bağışlamıştı. Teleskobun, üniversitenin eski, artık kullanılmayan "Givat Ram Planetarium" binasının bodrum katında, diğer bazı malzemelerin arasından çıktığı bildirildi.

Albert Einstein'ın teleskopunu, üniversiteden Dr. Eşel Ofir ortaya çıkardı. Belmonte Bilim Laboratuvarı Merkezi Başkanı Dr. Ofir, "Einstein'ın okula bağışladığı bir teleskop olduğunu biliyordum ve ona ne olduğunu hep merak etmiştim" diye konuştu.

Dr. Ofir, Yedioth Ahranot gazetesinin internet sitesine yaptığı açıklamada, teleskopu aramaya karar verdiğinde, bakmayı öngördüğü yerlerden birinin de eski planetaryum binası olduğunu belirterek, "Gerçekten de enkazın arasında teleskopu buldum" dedi.

Dr. Ofir, Einstein'a hayran olduğunu ve hala kendisine esin kaynağı olduğunu belirtirken, teleskobun genç öğrencilerin büyük bilim adamı ile aralarında bir bağ kurmak için büyük bir fırsat yarattığını ve bunun olağanüstü bir şey olduğunu ifade etti.

Teleskobun ortaya çıkarılmasının ardından, Joseph Meyerhoff Bilim Merkezi, teleskop işinde bir usta olduğu belirtilen Eden Orion'dan teleskopu bakımdan geçirmesini istedi. Einstein'ın arşivlerinden bir mektupta, teleskobun Zvi Gezri adında, daha önce Princeton üniversitesinde görev yaptığı sırada karşılaştığı bir bilim adamına verdiği yazıyordu.

Kendisine İsrail Başbakanlığı teklif edilen, ancak bunu kabul etmeyen Einstein, aynı zamanda İsrail'in ilk cumhurbaşkanı olan, bilim adamı Dr. Chaim Weizmann ile birlikte İbrani Üniversitesinin kuruluşuna en büyük desteği verenlerden biriydi. Tüm yazılarının, izafiyet teorisiyle ilgili olanlar dâhil, İbrani Üniversitesi'ne verilmesini istemişti.