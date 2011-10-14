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Yaşam

Einstein'in Nazi mektubu 14.000 dolara satıldı

Albert Einstein'ın 1939 yılında kaleme aldığı ve büyütmekte olan Nazi tehlikesine dikkat çektiği bir...

14 Ekim 2011 03:00

T24 - Albert Einstein'ın 1939 yılında kaleme aldığı ve büyütmekte olan Nazi tehlikesine dikkat çektiği bir mektubu bir açık artırmada on dört bin dolara satıldı.

Nobel ödüllü fizikçi Einstein'in New York'taki arkadaşı iş adamı Hyman Zinn'e yazdığı mektupta Avrupa'da Yahudileri bekleyen büyük Nazi tehdidi Einstein'in ifadeleriyle tasvir edilmiş.

Daktiloyla kaleme alınmış mektupta Einstein şu ifadeleri kullanmış:

"Korkunç bir tehlikeyle karşı karşıya olan mağdur Yahudi kardeşlerimizin kurtuluşlarına ve daha iyi bir geleceğe sahip olmalarına yaptığın önemli katkı, senin için büyük bir tatmin kaynağı olmalıdır."

Mektupta hitap edilen Zinn, bazı Yahudilerin Avrupa'dan kaçışına yardımcı olmuştu.
Los Angeles'taki Nate D Sanders müzayede evinde, açılış fiyatının iki katına alıcı bulan mektubun "çok iyi koşulda" olduğu belirtildi.

Beş bin ile yedi bin dolar arasından satılması beklenen mektubun yeni sahibi yaklaşık on dört bin dolar ödedi.

Albert Einstein, Almanya'da Nazi iktidarının güçlenmesiyle 1933 yılında ülkeyi terk etmişti.

Mektubun yazıldığı 1939 yılında Einstein, ABD'de Princeton Üniversitesi'nde görev yapmaktaydı.


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