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Bilim / Teknoloji

Einstein'ın kütle çekim dalgaları ne işimize yarayacak?

Hürriyet yazarı Berkan: İnanmıyorsunuz belki ama hepimizin boyunu bir karış uzatacak

13 Şubat 2016 14:51

Hürriyet yazarı İsmet Berkan, Albert Einstein’in 100 yıl önce Kütle Çekim Teorisi’nde ortaya koyduğu yerçekimsel dalgaların varlığının doğrulanmasının insanlığın ne işe yarayacağını yazdı. “Kütleçekim dalgaları sayesinde, daha önce göremediğimiz bir evrene erişimimiz olacak” diyen Berkan, “İnanmıyorsunuz belki ama bu da hepimizin boyunu bir karış uzatacak!” ifadelerini kullandı.

“Eğer insanoğlu bu dalgalara da elektromanyetik radyasyonda olduğu gibi hâkim olmayı başarırsa, o zaman hayallerimizin bile bugün yetmediği imkânlarımız olabilir” diyen Berkan, bu buluşun insanlığın hayatına getireceği olası yenilikleri şöyle sıraladı:

“-Örneğin kütleçekimini yenebilen dalgalar (anti-gravity) yapabiliriz. Böylece yolculuk, uzay yolculuğu dahil, çok daha kolay ve ucuz hale gelebilir.

-Örneğin kütleçekimi dalgaları sayesinde uzay-zamanın doğasını çözebiliriz; bu bize evrenlerarası yolculuk fırsatları dahil pek çok şey verebilir.

-Örneğin kütleçekim dalgalarıyla bilgi iletmeyi başarabiliriz; bu dalgalar her şeyin içinden geçtiği için kesintisiz mesajlar yollayabiliriz.

-Örneğin tıbbi görüntülemeden kütlelerin manipülasyonuna kadar pek çok şeyi bu dalgalar aracılığıyla yapabiliriz.

-Örneğin ‘Uzay Yolu’ dizisinin hayal ettiği teleportasyon (ışınlama) ve ışık hızında seyahat bu dalgalar sayesinde hayal olmaktan çıkabilir.”

İsmet Berkan’ın Hürriyet’te “Dalgaları gözleyince boyumuz bir karış uzadı mı?” başlığıyla yayımlanan (13 Şubat 2016) yazısının tamamına ulaşmak için tıklayın.

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