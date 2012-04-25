Einstein’dan eşine ‘köle’ manifestosu

Einstein’ın karısına koyduğu kurallar şok etkisi yarattı. Ünlü fizikçi matematikçi eşi Maric için hazırladığı manifestoda konuşmasından, oturmasına her konuda bir dizi yasak yer alıyor.

Dünyanın en iyi fizikçisi kabul edilen Albert Einstein’ın, bilime yaptığı kusursuz hizmeti özel hayatında eşinden sakındığı ortaya çıktı.

ABD’li yazar Walter Isaacson’un, Einstein’ın hayatını kaleme aldığı kitabında dahi fizikçinin ilk eşi için hazırladığı “kadın düşmanı” kurallar duyanları hayrete düşürüyor. Zira, 1902 yılında hayatını birleştirdiği matematikçi eşi Mileva Maric’le evliliği 11’inci yılında çıkmaza düşen Einstein bir manifesto hazırlamıştı.

Einstein, bu manifestoyu çocuklarının hatrına evliliklerini yürütebilmenin tek yolu olarak Maric’e dayatmış, çaresiz kadın ise kabul etmek zorunda kalmıştı. Fakat manifestonun içinde Maric’i bir kadın ve eş sıfatından çok ötede konumlandıran Einstein, ev işlerini ve kendi bakımının sorunsuz yerine getirilmesini istiyor, karşılığında Maric’in izinsiz konuşmasını ve hatta kendisine yaklaşmasını da yasaklıyordu.



Karısı onu terketti



Bu kurallar altında Einstein’la aynı çatı altında daha fazla yaşayamayacağını anlayan Maric, birkaç ay içerisinde iki oğluyla birlikte onu terketti. Beş yıl içinde de resmi olarak Maric’le yollarını ayıran Einstein, daha sonra evliliği sırasında ilişkilerinin başladığı bilinen sevgilisi Elsa’yla evlendi. Fakat, daha sonra onu da sekreteriyle aldatarak ayrıldı. Einstein’ın Avrupa’da matematik ve fizik üzerine çalışan ilk kadın olan karısı Maric’e hazırladığı manifesto, özel yaşamında neden dikiş tutturmadığını açıkça anlatıyor. İşte Einstein’ın karısına koyduğu kurallar:

- Einstein’ın kıyafetlerini ve dolabını temiz tutacak

- Hazırladığı üç öğün yemeği Einstein’ın odasına servis edecek

- Yatak odası ve çalışma odasını toplayacak ve masasını asla kullanmayacak

- Einstein’la yan yana oturmayacak

- Dışarıda veya seyahatlerde ona eşlik etmeyecek

- Cinsel hiçbir yakınlık beklemeyecek

- İstemediğinde konuşmayacak

- İstediğinde ihtiyacı olan konu üzerinde çalışacaktı