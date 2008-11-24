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Bilim / Teknoloji

Einstein'a 'rötarlı' doğrulama

Avrupalı araştırmacılar, Albert Einstein'ın teorisi e=mc2'yi ünlü fizikçinin bu açıklamasından yaklaşık yüzyıl sonra doğruladı.

24 Kasım 2008 02:00

Avrupalı araştırmacılar, Albert Einstein'ın teorisi e=mc2'yi ünlü fizikçinin bu açıklamasından yaklaşık yüzyıl sonra doğruladı.

Science dergisinde yayımlanan makaleye göre, Fransa'nın Teorik Fizik Merkezi'nden Laurent Lellouch başkanlığındaki Fransız, Alman ve Macar ekipleri dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından oluşturdukları ağ sayesinde yaptıkları araştırmada, ünlü fizikçinin, kütlenin enerjiye ya da enerjinin kütleye dönüşebileceğini gösteren e=mc2 formülünü doğruladı.

Fransa'nın Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi, bilim adamlarının, dört boyutlu kristal kafesin parçası olan mekan ve zamanı gözönünde bulundurarak bilgisayar hesaplamaları yaptıklarını belirtti.

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