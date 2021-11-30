Einstein, mutluluğun formülünü yazıp otel görevlisine vermiş

Dünyanın en ünlü dehalarından Alman teorik fizikçi Albert Einstein'in mutluluğa ulaşmanın formülüne ilişkin yazdığı bir kağıt bulundu.

The Hill'de yer alan habere göre, Einstein 1922 yılında Nobel Ödülü aldıktan sonra Japonya'ya ders vermeye gitti. Einstein bu seyahatte kaldığı otelde çalışan kişiye birkaç not kağıdı verdi. Bu kağıtlardan birinde "mutlu olmanın" anlamına ilişkin fikirleri yazılıydı.

Almanca notta şu ifadeler yer alıyordu: "Sakin ve mütevazi bir yaşam bitmeyen bir acımasızlıkla birleşmiş, başarı peşinde bir yaşama göre daha çok mutluluk getirir"

Einstein'ın bu notu ve birkaç yazısı daha 2017 yılında bir müzayedede 1.8 milyon dolara satıldı.

Albert Einstein kimdir?

Albert Einstein, genel ve özel görelilik teorilerini ilk olarak geliştiren Alman fizikçi, bilim insanı olarak biliniyor. Fotoelektrik etki çalışmasıyla 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü kazandı. 1879 yılında doğan Einstein, 1931 yılına değin Almanya'da yaşadı. Nazi Partisinin kendisini hedef göstermesinden sonra, Almanya'yı terk ederek, Alman vatandaşlığından kendi isteği doğrultusunda çıktı. İki evlilik yapan Albert Einstein, ilk eşinden 3 çocuk sahibi oldu. Hayatını düşünmeye, sorgulamaya ve bilime adayan Einstein 76 yaşındayken New Jersey Amerika'da hayatını kaybetti. Albert Einstein, dünyanın önemli düşünürleri arasında yer alıyor.