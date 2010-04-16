Einstein kadar zeki bir Türk kadını

T24 - 30 yaşında NASA'ya girdi. Evrenin sırlarıyla ilgili çalışmalarıyla "en önemli bilim insanlarından biri" olarak gösteriliyor...



Feryal Özel... Albert Einstein, John Nash gibi ünlü bilim adamlarının yer aldığı 20 kişilik 'Büyük Fikirler' listesine girmeyi başaran bir astrofizik profesörü. Bilim çevrelerinde dünyanın en akıllı kadınlarından biri olarak nitelendirilen Özel, 30 yaşındayken profesör olup, NASA'ya girmiş. Arizona Üniversitesi'nde görev yapan Özel, "Benim beynim bilimle çalışıyor" diyor. Novartis Bilim Ödülleri Günü'ne katılmak için Türkiye'ye gelen 35 yaşındaki astrofizik profesörü, Türk medyasının ilgi odağı oldu. Doktor bir anne ve baba ile kimya profesörü bir teyzenin olduğu bir ortamda büyüyen ve daha çocukluk yıllarında maddenin yapısını merak edip araştıran Özel, sorularımızı yanıtladı.





Çalışmalarına ABD'den destek



Özel, 'Büyük Fikirler' listesine nasıl girdiğini şöyle anlattı: "O listeye girmeme neden olan çalışmalarım, nötron yıldızları konusunda. Nötron yıldızları da, evrenin en yoğun cisimleri. Bir kaşığı tonlar ağırlığında. Ben de bunun peşinden gidiyorum. Kara deliklerin, nötron yıldızlarının manyetik alanları üzerine, galaksininin oluşması ve galaksiden yayılan ışıkların evreni aydınlatması ile ilgili çalışmalarım var. NASA sponsorluk yapıyor. ABD'deki Ulusal Bilim Kurumu'ndan da destek alıyorum."





Hiç IQ testi yaptırmadım



Özel, hakkında "Dünyanın en akıllı kadını" nitelemesi yapılmasıyla ilgili "Hiç IQ testi yaptırmadım. Zekâ başarıya yol açan faktörlerden sadece birisi. Emek, akıldan çok daha ön planda" diyor. Özel, "Dünyaya bir daha gelseniz yine bu alanı mı seçerdiniz?" sorusuna da, "Herhalde yine bilim olurdu. Çünkü benim beynim öyle çalışıyor. Meraklarım ve soru soruş şeklim hep bilime yönelik. 'Astrofizik mi, başka bir dal mı?' olurdu ama onu bilmiyorum" cevabını verdi.







