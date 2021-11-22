Einstein'ın 100 yıldan önce kaleme aldığı el yazması satışa çıkıyor

NTV’nin aktardığına göre, Fransa'daki Aguttes Müzayede Evi'nde satışa çıkacak olan el yazmasının 2 - 3 milyon Euroya alıcı bulması bekleniyor.

Müzayedeyi düzenleyen Christie's'ten yapılan açıklamada, "Şüphesiz ki bu şimdiye kadar açık artırmaya çıkan en değerli Einstein el yazması" denildi.

El yazmasının 1913 - 1914 yılları arasında İsviçre'nin Zürih kentinde kaleme alındığı belirtildi. Makale İsviçreli mühendis Michele Besso'yla birlikte kaleme alındı. Christie's Besso'nun elindeki makalenin uzun yıllar çok iyi durumda korunduğunu belirtti