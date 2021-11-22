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Dünya

Einstein'ın 100 yıldan önce kaleme aldığı el yazması satışa çıkıyor

El yazması makalenin 2-3 milyon Euro arasına satılması bekleniyor

22 Kasım 2021 13:17

Einstein'in 100 yıldan uzun bir süre önce kaleme aldığı 54 sayfalık el yazması makale satışa çıkıyor. Fransa'da düzenlenecek olan müzayedede tarihi eser niteliğindeki el yazmasına 2-3 milyon Euro ödenmesi bekleniyor.
 
NTV’nin aktardığına göre, Fransa'daki Aguttes Müzayede Evi'nde satışa çıkacak olan el yazmasının 2 - 3 milyon Euroya alıcı bulması bekleniyor.
 
Müzayedeyi düzenleyen Christie's'ten yapılan açıklamada, "Şüphesiz ki bu şimdiye kadar açık artırmaya çıkan en değerli Einstein el yazması" denildi.
 
El yazmasının 1913 - 1914 yılları arasında İsviçre'nin Zürih kentinde kaleme alındığı belirtildi. Makale İsviçreli mühendis Michele Besso'yla birlikte kaleme alındı. Christie's Besso'nun elindeki makalenin uzun yıllar çok iyi durumda korunduğunu belirtti
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