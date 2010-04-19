'Einstein gelse teorisini değiştirirdi'

Başbakan Erdoğan, Baykal'a seslenerek, " Einstein gelse sizin 1940'lara göre gittiğini görse izafiyet teorisini rafa kaldırır ya da üzerinde ciddi değişiklik yapardı" dedi.
19 Nisan 2010 03:00
T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yine CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a Anayasa önerileriyle ilgili yüklendi, "CHP'nin genel başkanı referandumla ilgili olarak ne diyor. Einstein gelse bu işin içinden çıkamaz. Einstein gelse sizin bu zikzaklarınızı görse, Türkiye ışık hızıyla ilerlerken, sizin 1940'lara göre gittiğini görse izafiyet teorisini rafa kaldırır ya da üzerinde ciddi değişiklik yapardı" dedi.
Erdoğan'ın grup toplantısından öne çıkan başlıklar şöyle:
Anayasa Değişikliği
- Şimdi 2 haftadır CHP'nin uzlaşmaya yanaştığı ama bizim kaçtığımız gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Ama CHP'nin amacı uzlaşma değil şark kurnazlığı. Atılan her adımda Anayasa Mahkemesi'nin kapısına koştuılar. Yüce Meclis'in aldığı kararları sürekli mahkemelik hale getirdiler, yasamayı etkisiz kılmaya çalıştılar.
- Hiçbir şekilde yanaşmayız, destek olmayız, taslağı dahi okumadan Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz dediler. Cumhurbaşkanı 3 maddeyi referanduma götürsün dediler. Cumhurbaşkanı'nı istiyorlarki mindere çekip orada vurmak. Bu işin muhatabı bu çatı. Meclis Başkanı'na bu müracaat yapılır, Çankaya'ya değil dedik. O zaman akıllarına parlamento geldi. Ardından mektup yazıp 3 maddeyi 3 konuya çevirdiler yani 14 maddeye çıkardılar. Bu iş seçim sonrasına kalsın dediler. 2 muhalefet partisi de bunları dedi.
- Sabah farklı akşam farklı konuşuyorlar. Kendisi farklı siyasi ekibi farklı konuşan başka bir parti bulmak zordur arkadaşlar.
Einstein örneği...
- O desteklediklerin doğruysa o zaman niye Anayasa Mahkemesi'ne götüyorsun. Tablo bu. CHP lideri haftalardır Einstein gelse bu işin içinden çıkamaz diyor. İnanın Einstein gelse ve sizin zikzaklarınızı göre, Türkiye ışık hızıyla ilerlerken, sizin 1940'lara göre gittiğinizi görse izafiyet teorisini rafa kaldırır ya da üzerinde ciddi değişiklik yapardı
- Nasıl müzakerelere katılıyorsan, bırak bütün grubun katılsın. İradelerini ortaya koysunlar. Demokratik parlamenter sistemin içinde olması gereken budur. Bu yapılan engelleme, yavaşlatma taktiğidir. Ne biz ne de aziz milletimiz bu ayak oyunlarına aldanmaz, aldanmayacaktır.
- Uzlaşmacıydınız da şimdi mi aklınıza geldi. Şimdi en az zararla nasıl çıkarız diye çırpınıyorsunuz.
- Ben CHP, MHP, BDP tabanının, bu Anayasa değişikliğine çok sıcak baktığını ve destek vereceğini biliyorum. Çünkü ülkeyi dolaşıyorum. Aziz milletim bu değişikliğin ertelenemez olduğunu görüyor.
Dünyadan HSYK örnekleri
- Yapılması gereken siyasallaşmış yargının tarafsızlığının sağlanmasıdır. Burada birkaç örneği sizlerle paylaşmak isterim. Fransa'da HSYK benzeri kurum 16 üyeden oluşuyor. Cumhurbaşkanı kurulun başkanı, Danıştay'dan bir üye var. Meslektaşları tarafından seçilen 6 hakim var. Seçilen üç vatandaş var.
- İtalya'da ise HSYK benzeri kurumun 26 üyeden oluştuğunu görüyoruz. 7 üye yasama organı tarafından, 16 üye de hakimler tarafından seçiliyor. İspanya'da 20 üye var. 20 üye de kral tarafından atanıyor.
- ABD'de 9 üye var ve başkan tarafından Senato'nun oy çokluğuyla atama yapılıyor. Almanya'da 16 üye var. 8'ini Federal Meclis, 8'ini Federal Konsey belirliyor.
- Japonya'da 15 üye var. Başkan ve üyelerin tamamı, bakanlar kurulunun önerisi ve imparatora göre atanıyor.
- Ne diyorlar, Türkiye'nin özel şartları var diyorlar. Nedir bunlar anlatır mısınız? İşte bu özel şartlar, Türkiye'nin büyümesini kalkınması istemiyor. Olay bu.