Einstein, eşinin şikayetlerini yazmış

İzafiyet teorisiyle Nobel Ödülü kazanan ünlü fizikçi Albert Einstein'ın, 12 Aralık 1914 yılında eşine yazdığı iki sayfalık almanca mektup 4 bin dolara satışa çıkarıldı.



Einstein'ın yazdığı mektupta, düş kırıklıkları ve 6 Ocak 1903 yılında dünya evine girdiği karısı Mileva Maric'le ayrılma nedenlerinin yazılı olduğu ortaya çıktı.



Nobel ödüllü fizikçi mektubunda eşini, yazdığı mektupları çocuklarına vermemekle suçladığı ve Maric'in kendisi hakkında şikayetlerini kaleme almış.



Mektuba göre Einstein'in eşi, ünlü fizikçiyi evin geçimini sağlayamadığı için sorunlar çıkardığı ve durmadan şikayetçi olduğu yazıyor.



Ailesine fazla zaman ayıramayan bilimadamı eşi Mileva'ya yazdığı mektupta, "Size üç ayda bir, en az 5 bin 6 yüz mark göndereceğim" şeklinde yazmış.



Çiftin Lieserl adında bir kızları, Hans Albert ve Eduard isimlerinde iki oğlu olmasına rağmen 14 Şubat 1919 yılında boşanmıştı. Einstein eşi Maric'den ayrıldıktan sonra kuzeni Elsa Lowenthal ile evlenmiş ve hastalığı süresince Einstein’la ilgilenmişti.



International Autograph Auctions tarafından satılacak olan mektubun 4 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.