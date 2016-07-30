Eibar, Beşiktaş'a hafif geldi

Beşiktaş, Avusturya'daki 3. hazırlık maçında İspanya'nın Eibar takımını 3-0 yendi.

8. dakikada Aras Özbiliz'in sağdan güzel ortasında ceza alanı içinde boş pozisyonda topla buluşan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı yerden düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlı takım, 1-0 önde tamamladı.

57. dakikada Beck'in sağdan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı bir kez daha filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-0

60. dakikada Tosic'in yerden uzun pasında solda topla buluşan Tolgay Arslan, çaprazdan ceza alanına girdiği anda güzel bir aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0

Beşiktaş, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Cenk Tosun formda

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Eibar karşısında da golünü attı.

Avusturya'daki üç hazırlık maçında 4 kez rakip fileleri havalandıran siyah-beyazlıların bu maçlardaki 3 golünü Cenk kaydetti.

Eibar karşısında 63. dakikada Atiba Hutchinson'ın yerine oyuna dahil olan Luiz Rhodolfo, hazırlık maçı da olsa uzun bir aradan sonra siyah-beyazlı formayı giydi.