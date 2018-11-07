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Ekonomi

EIA 2019 yılı için küresel petrol talebi tahminini düşürdü

İstanbul, 7 Kasım (DHA) - ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) 2019 yılı  için küresel petrol talebi büyüme tahminini günde 50 bin varil düşürerek, günde 1

07 Kasım 2018 14:43

İstanbul, 7 Kasım (DHA) - ABD Enerji Bakanlığı\'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) 2019 yılı  için küresel petrol talebi büyüme tahminini günde 50 bin varil düşürerek, günde 1.44 milyon varile indirdi.
EIA\'nın raporunda 2018 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahmini günde 1.52 milyon varil olarak korundu.
ABD\'nin 2018 yılı petrol talebi için büyüme tahminini günde 450 bin varilden, günde 510 bin varile çıkaran EIA, 2019 beklentisini ise, günde 230 bin varilden,günde 220 bin varile düşürdü.
EIA, 2019 yılında ABD\'nin petrol üretiminin de, 2018 yılına göre günde 1.16  milyon varil artacağını tahmin etti. Daha önce yayınlanan raporda üretimde büyüme tahmini günde 1.02 milyon varil düzeyindeydi.
ABD\'nin ham petrol üretkiminin bu yıl günde 1.55 milyon varil artışla 10.90 milyon varil olacağını tahmin eden EIA, daha önce üretimin 2018\'de günde 1.39 milyon varil artmasını beklediğini duyurmuştu.
 

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