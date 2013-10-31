T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ehliyetsiz sürücü polise çarptı

Edirne'de rutin kontrol yapan trafik polisine otomobil çarptı

31 Ekim 2013 07:13

Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü rutin trafik kontrolü yapan polise çarparak kaçtı. Kısa sürede yakalanan şüphelinin sürücü ehliyeti olmadığı ortaya çıktı.

Atatürk Bulvarı sanayi mevkisinde T.T'nin (22) kullandığı 22 DK 831 plakalı otomobil, sürücüsü "dur" ihtarına uymayınca rutin kontrol yapan trafik polisi Osman Köleoğlu'na (40) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Köleoğlu, başından yaralandı. Köleoğlu, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerinden otomobiliyle kaçan T.T ve yanında bulunan İ.C.Ö (17) ile E.G (17) kısa sürede yakalandı.

Ekipler yaptıkları incelemede sürücü T.T'nin ehliyetinin olmadığını belirledi. Olayı duyan Köleoğlu'nun mesai arkadaşları hastaneye geldi.

Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı olarak müşahede altında tutulacağı bildirildi.

İki gün önce aynı mevkide meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

ETİKETLER

polistrafik polisine çarptırutin kontrolehliyetsiz sürücüedirne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24