Ehliyetsiz sürücü polise çarptı

Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü rutin trafik kontrolü yapan polise çarparak kaçtı. Kısa sürede yakalanan şüphelinin sürücü ehliyeti olmadığı ortaya çıktı.

Atatürk Bulvarı sanayi mevkisinde T.T'nin (22) kullandığı 22 DK 831 plakalı otomobil, sürücüsü "dur" ihtarına uymayınca rutin kontrol yapan trafik polisi Osman Köleoğlu'na (40) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Köleoğlu, başından yaralandı. Köleoğlu, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerinden otomobiliyle kaçan T.T ve yanında bulunan İ.C.Ö (17) ile E.G (17) kısa sürede yakalandı.

Ekipler yaptıkları incelemede sürücü T.T'nin ehliyetinin olmadığını belirledi. Olayı duyan Köleoğlu'nun mesai arkadaşları hastaneye geldi.

Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı olarak müşahede altında tutulacağı bildirildi.

İki gün önce aynı mevkide meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.