Ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da sürücüsünün dur ihtarına uymayıp kaçtığı otomobil, kovalamaca sırasında lastikleri kapan ile patlatılarak durduruldu. Ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyleyen Hüseyin B.\'ye (20), cezai işlem uygulandı.

​Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal ve Dr. Sadık Ahmet bulvarlarının kesiştiği kavşakta saat 03.00 sıralarında devriye görevi yapan polis ekibi, içerisinde 6 kişinin bulunduğu 34 HB 9364 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücüsü polisin \'dur\' ihtarına uymayarak yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Turgut Özal ve Alparslan Türkeş bulvarlarını takiben Seyhan ilçesine geçen otomobilin lastikleri, Kuzey Kıyıboyu Caddesi Mithatpaşa Köprüsü\'nün bulunduğu kavşakta yola yerleştirilen kapanla patlatıldı. Otomobil, Gürselpaşa Mahallesi yakınında durmak zorunda kaldı. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın sonunda sürücü Hüseyin B. ile 5 arkadaşı gözaltına alındı.

Ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyleyen Hüseyin B., ehliyetsiz araç kullanmak ve dur ihtarına uymamaktan para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.

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