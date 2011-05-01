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Yaşam

Ehliyetsiz sürücü kaldırıma çıktı: 3 yaralı

Bartın'da, otomobilin kaldırımda yürüyen yayalara çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı...

01 Mayıs 2011 03:00

T24 - Bartın'da, otomobilin kaldırımda yürüyen yayalara çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı. Aracın sürücüsü ehliyetsiz çıktı.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, alkol muayenesi için hastaneye götürüldü. 

Tülay Esenyurt yönetimindeki 67 HZ 666 plakalı otomobil, Kırtepe Mahallesi Yukarı Çarşı mevkisinde kaldırıma çıktı. 

Otomobilin çarptığı kaldırımda yürüyen Musa Yuvarlaktaş (22), Ufuk Akkaş (24) ve Hasan Oktay yaralandı. 

Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Oktay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Gözaltına alınarak alkol muayenesi için aynı hastaneye götürülen ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Esenyurt, görüntü almak isteyen gazetecilere tepki gösterdi. Hastaneye gelen yaralıların yakınları ise güçlükle sakinleştirildi. 


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