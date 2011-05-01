Ehliyetsiz sürücü kaldırıma çıktı: 3 yaralı

T24

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, alkol muayenesi için hastaneye götürüldü.Tülay Esenyurt yönetimindeki 67 HZ 666 plakalı otomobil, Kırtepe Mahallesi Yukarı Çarşı mevkisinde kaldırıma çıktı.Otomobilin çarptığı kaldırımda yürüyen Musa Yuvarlaktaş (22), Ufuk Akkaş (24) ve Hasan Oktay yaralandı.Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Oktay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Gözaltına alınarak alkol muayenesi için aynı hastaneye götürülen ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Esenyurt, görüntü almak isteyen gazetecilere tepki gösterdi. Hastaneye gelen yaralıların yakınları ise güçlükle sakinleştirildi.