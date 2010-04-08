Ehliyetsiz sürücü emekli öğretmeni öldürdü

T24-



Kaza, bugün öğle saatlerinde İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’nde meydana geldi. Kendilerine ait mobilya atölyesinde çalışan ehliyetsiz sürücü A.A.’nın kullandığı kamyonet, çevre yolundan kontrolsüz bir şekilde sokağa girdiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Kemalpaşa Lisesi’nden emekli kimya öğretmeni Nilgün Sarıkaya’ya (55) çarptı.



Görgü tanıklarının ifadesine göre, Sarıkaya’yı 10- 15 metre sürekledikten sonra üzerinden geçen kamyonet hızla yoluna devam etti. Kanlar içinde yerde kalan emekli öğretmen Sarıkaya’ya ise ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İlçede bulunan tek ambulansın İzmir Bornova’ya hasta götürmesi nedeniyle yaklaşık yarım saat kanlar içinde bekleyen Sarıkaya’nın duran kalbi, olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahale sonrası çalıştırıldı.



Bu sırada, acı haberi alıp koşan ve bir an olsun eşinin elini bırakmayan diş hekimi Mehmet Sarıkaya’nın “Hayatım, canım” diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri burktu. Ancak Nilgün öğretmen yapılan müdahalelere rağmen hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti.



Emekli öğretmene çarpıp kaçan küçük sürücü A.A. ise kısa süre sonra yakalanıp gözaltına alındı. A.A.’nın kamyoneti atölyenin önünden babasının haberi olmadan alıp kaçtığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi