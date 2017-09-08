Ehliyetsiz arkadaşının otomobiliyle gezmeye çıkan Eren kazada öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’nin Develi İlçesi\'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki Eren Muhammed Özçınar öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, Develi ilçesi Bahçelievler Mahallesi, çevre yolu Soysalı kavşağında meydana geldi. 19 yaşındaki Yunus Emre Kılıç yönetimİNdeki 38 TS 608 plakalı otomobil, 16 yaşındaki İbrahim A. yönetimindeki 38 TN 056 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada İbrahim A.\'nın kullandığı otomobilde bulunan Eren Muhammed Özçınar ağır yaralandı. 112 ambulansıyla Develi Devlet Hastanesi\'ne, ardından da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Eren Muhammed Özçınar, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan İbrahim A. ve Yunus Emre Kılıç ise hastanede tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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