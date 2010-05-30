Ehliyetler de 'çip'leniyor

T24 - Çipli pasaport ve kimlik kartlarından sonra sürücü belgelerinin de 'çipli' olacağı belirtildi



Emniyet Genel Müdürlüğü, ehliyetlerin de AB normlarında olması için çalışma başlattı. Emniyet kurmayları proje hakkında İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş'e brifing verdi.



Vatan Gazetesi'nin haberine göre 1 Haziran'da dağıtılmaya başlayacak çipli pasaportların yazılım programını hazırlayan bilişim uzmanı polisler, çipli ehliyetlerin de yazılımını gerçekleştirecek. E-pasaportlarda olduğu gibi ehliyetler de 'online' başvurular ile dağıtılacak. Sadece yeni ehliyet alacak sürücüler parmak izi vermek için emniyete gidecek.



Yıl sonunda hayata geçirilmesi öngörülen proje ile 21 milyon sürücü belgesinin değiştirilmesi hedefleniyor. Çipli ehliyetler taklit edilemeyecek. Darphane'de basılacak ehliyetler sürücülerin adreslerine kargo ile gönderilecek. Türkiye'de 21milyon 134 bin 904 ehliyet sahibi bulunuyor. Bunların yüzde 82,5'ini erkekler, yüzde 17,5'ini de kadınlar oluşturuyor.







