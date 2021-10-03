Ehliyetine 6 aylığına el konulan Şamil Gürcü:  Cacık yediğim için ağzımı ağız gargarasıyla çalkaladım, 1.03 promil alkollü çıktım

Bursa Barosu avukatlarından Muhammet Şamil Gürcü, "Cacık yediğim için ağzımı ağız gargarasıyla çalkaladım, 1.03 promil alkollü çıktım" dedi. Aracı trafikten men edilen ve ehliyetine el konan Gürcü karara itiraz etti. İtirazı değerlendirilen Gürcü, Gemlik Sulh Ceza Hâkimligince haklı bulundu ve ehliyetinin geri verilerek, aracına kesilen cezanın iptaline karar verildi.

Gürcü, 14 Temmuz’da Gemlik ilçesinden Bursa merkeze doğru seyir halindeyken trafik polisleri tarafından yapılan yol uygulamasında durduruldu. Burada rutin trafik denetimi için aracından indirilen Gürcü’ye alkolmetreye üflemesi söylendi. Cihaza üfleyen Gürcü, 1.03 promil alkollü çıktı. Alkol almayan avukat Gürcü, polis ekiplerine durumu anlattı. Ancak polis ekipleri cihaza göre işlem yapmaları gerektiğini belirterek, Gürcü'nün ehliyetine el koyup aracını da trafikten men etti.

İtirazı değerlendirilen Gürcü, Gemlik Sulh Ceza Hâkimligince haklı bulundu ve ehliyetinin geri verilerek, aracına kesilen cezanın iptaline karar verildi.

Gürcü şu ifadeleri kullandı:

"Trafik uygulaması yapılacağı söylendi. Araçtan inerek gerekli işlemler yapıldı alkolmetre cihazına üfledim ve 1.03 promil alkollü çıktım. Fakat ben o gün alkol kullanmamıştım. Ben alkol almadığımı söylememe rağmen polis arkadaşlar cihazın 1.03 promil çıktığını dolayısıyla işlem yapmaları gerektiğini söyledi. Ben de siz prosedürü uygulayın ben itiraz edeceğim dedim. Ehliyetim alındı ve aracıma el konuldu. Ben devlet hastaneye giderek kan testi yaptırmak istedim fakat adli konu olmadığım için test yapmadılar. Bu sefer özel bir hastaneye gittim 2 tüp kan verdim. Yapılan tetkiklerde kanımda alkol olmadığı tespit edildi. Ben o gün gerçekten alkol kullanmamıştım. Şöyle; evden cacık yiyip çıktığım için ağzımı ağız gargarasıyla çalkalamıştım. Jandarma tarafından alınan ifademde de söyledim bunu.

Kalibrasyon yapılmayan cihazların birden fazla sebeple hatalı sonuç verebileceğini gördüm. Bu konuyla ilgili verilen emsal kararlar ve hastaneden aldığım raporla Gemlik Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulundum. Ve o gün benim gerçekten alkol kullanmadığım buna rağmen alkolmetre cihazında çıkan 1.03 promilin hata olduğu ortaya çıktı. Alkol bazlı ağız suyu sebebiyle alkollü çıkabiliyorsunuz. Haklılığımı ispat edip ehliyetimi geri almış oldum. Süreç yaklaşık 2,5 ay sürdü"