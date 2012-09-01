Ehliyet ve ruhsatlar değişiyor

Banka kartları gibi sürücü belgesi ve ruhsatlar da plastik malzemeden yapılacak. Projenin 2013'ten itibaren kademeli olarak faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Türkiye'de toplam 21 milyon 600 bin kişinin sürücü belgesi bulunuyor.

Sahtecilik ve dolandırıcılıkla mücadelenin kapsamını genişleten ekonomi yönetimi ehliyet ve ruhsatları değiştiriyor.

Önümüzdeki yıldan itibaren öncelikli olarak ehliyetler banka kartları gibi plastik malzemeden üretilecek.

Ebatları ve içeriğine yönelik çalışmalar devam ederken basımın pasaportta olduğu gibi tek bir merkez üzerinden yapılması üzerinde duruyor.

Zaman'ın haberine göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile emniyetin ortaklaşa yürüttüğü projenin tamamlanması ile birlikte sürücü belgesi ve araç tescil belgelerinin yıpranma, bozulma ve sahteciliğe karşı polikarbonat malzemeden üretimi yapılacak.

Belgelerin kâğıt yerine plastikten yapılmasının ardından yıpranma sebebiyle bozulmanın önüne geçilmiş olacak.

2013 yılında ilk etabının tamamlanması öngörülen çalışmalar hakkında bilgi veren emniyet kaynakları, ehliyetin plastik olarak üretimi konusunda süreçte önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "Hem ehliyet hem de ruhsatta kâğıt dönemini kapatmak için görüşmeler yürütülüyor. Bunlar kâğıt değil de banka kartı gibi plastik malzemeden yapılacak. Basımı da tek merkezden yapılacağı için hem vatandaş hem de memurların iş yükü hafifleyecek. Onayı yine emniyet yapacak" dedi.

Edinilen bilgilere göre, sürücü belgesi ve araç tescil belgesinin yanı sıra mevcut kimliklerin de plastik malzemeden yapılması üzerinde görüşmelere hız verildi.

Türkiye'de 2010 yılı sonu itibarıyla toplam 21 milyon 600 bin kişinin sürücü belgesi bulunuyor. Ehliyeti olanların 17 milyon 500 bini erkeklerden, geriye kalanları ise kadınlardan oluşuyor.

Taşıt sayısı 16,5 milyon adet

Trafiğe çıkan araç sayısı arttıkça ve ikinci el otomobil alım satımının miktarına göre her yıl milyonlarca araç tescil belgesi düzenleniyor.

Trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 22,4 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,3 düşüş gösterdi. Haziran ayında 79 bin 875 taşıt trafiğe kaydedilirken, 8 bin 36 taşıtın trafikten kaydı silindi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 530 bin 916 adet taşıtın kaydı yapılırken, 59 bin 903 aracın trafikten kaydı silindi. Böylece bu yılın ilk 6 ayında trafikteki taşıt sayısının 471 bin 13 adet artmasıyla haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 16 milyon 560 bin 541 olarak kayıtlara geçti.