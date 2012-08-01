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Ehliyet alım şartları 2 yıl içinde değişecek

Trafikte yeni bir dönem başlatacak olan genelgeye göre 2 yıl içinde ehliyet alım şartları ve sürücü eğitiminde değişikliklere gidilecek

01 Ağustos 2012 13:09

Başbakan Tayyip Erdoğan, “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı” genelgesi yayımladı.

Trafikte yeni bir dönem başlatacak olan genelgeye göre 2 yıl içinde ehliyet alım şartları ve sürücü eğitiminde değişikliklere gidilecek.
 
Habertürk'ün haberine göre; sürücü adayları direksiyon eğitimlerini trafikte karşılaşabileceği doğal şartlara uygun olarak karlı, yağmurlu havalarda, şehirlerarası yollar ve otobanda alacak ve bu eğitim iki aşamalı olacak.

Pratik direksiyon sınavında akan trafikte geçen süre en az 45 dakika olacak. Sınav araçlarında kamera sistemi de bulunacak.

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