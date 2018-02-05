Ehliyet ve pasaportta yeni dönem 5 Mart'ta başlıyor

Ehliyet ve pasaportun emniyetten alınarak nüfus müdürlüklerine devri konusunda çalışmalarda son aşamaya gelindi. Ehliyet ve pasaportlar 5 Mart'tan itibaren kademeli olarak nüfus müdürlüklerinden verilecek. 2 Nisan'dan itibarense işlemler tamamen nüfus müdürlüklerinde yapılacak.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, bugüne kadar 16 milyon kişinin yeni çipli kimlik kartı aldığını söyledi. Din hanesinin isteğe bağlı olarak çipe yüklendiğini belirten Güner "İsteyen vatandaşımız din hanesini boş bırakabilir” dedi. Güner, ehliyet ve pasaportun 5 Mart’tan itibaren kademeli olarak emniyetten alınacağını, 2 Nisan’da ise tamamen kendilerine devredilmiş olacağını ifade etti.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’a konuşan Güner, şu bilgileri paylaştı:

Günlük 75 bin kimlik

Bugün itibarıyla 17 milyon kişiye yeni kimlik kartı dağıtıldı. Günlük 75 bin ila 80 bin arası yeni kimlik üretip dağıtıyoruz. Günlük başvuru ise ortalama 75 bin. Her sene nüfusun yüzde 25’ine yeni kimliklerini vermeyi hedefledik. 2017 yılını baz alırsak 4.5-5 sene gibi yani 2022’de bitirmeyi düşünüyoruz. Vatandaşımız için belli bir tarihe kadar alması gerekmiyor.

Kod yok

Nüfus kütüklerine kod kullanmak gibi bir durum söz konusu değil. Döngüsel bir polemik yaratılıyor. Bir de ‘TC kimlik numaraları neden çift rakamla bitiyor? Tek rakam neden yok’ polemiği var. Matematiksel algoritma mantığı içerisinde üretilmiştir. Son rakam bütün Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarında çifttir. Taklit edilmemesi, birbiriyle çakışmaması için.

Ölülere TC numarası

TC kimlik uygulamasına geçilmeden önce ölenlere de TC kimlik numarası verildi. Bunun mantığı da kişinin aile ve soy bağlantısının belirlenmesidir.

Elektronik imza

Vatandaşın işlemlerini kolaylaştırmak için Nüfus Kanunu’nda değişikliğe gidildi. Elektronik imza artık kanunen de geçerli oldu. Islak imzalı-mühürlü evrakla aynı değere getirildi. Vatandaşımız nüfus müdürlüklerine gitmeden e-Devlet üzerinden aldığı belgeler artık kanunen de geçerli duruma getirildi. Vatandaş artık sabıka kaydını, nüfus kayıt örneğini, ikametgâh kâğıdını, vukuatlı nüfus örneğini gibi evrakları e-Devlet üzerinden alabiliyor. Vatandaşa duyurulması ve bunun yaygınlaştırılması için kamu spotu hazırlatıyoruz, vatandaşı e-Devlet sistemini kullanamaya, buradan yapabileceği işleri bilmesine yardımcı olacağız.

Bebeğe hastanede kimlik

Nüfus Kanunu’nda yapılan yeni değişiklikle hastanede yeni doğan bebek direkt kayıt altına alınabilinecek. Örneğin hastanelerde bir bebek doğdu, anne-babası ismini koymuşsa ve koyma kararı verdiyse o hastanenin yönetimine giderek bunu beyan edecek. ‘Benim çocuğumun ismi budur ismiyle kaydedin’ diye, artık o ailenin nüfus müdürlüğüne gelmesine gerek kalmayacak. Bizim sisteme düşecek, onun kimlik müracaatını almış olacağız. Kimliğini düzenleyip adreslerine göndereceğiz. Teknolojik donanımlı büyük hastanelerde bu uygulamayı başlatıyoruz.

Ehliyet ve pasaportlar

Ehliyet ve pasaportun emniyette alınarak nüfus müdürlüklerine devri konusunda çalışmalar son aşamaya geldi. Bir sıkıntı yaşanmaması için tüm testleri yaptık. Türkiye’de günde 8 bin civarında pasaport için başvuru yapılıyor. Emniyet kendi sistemi üzerinde bakıyordu, biz ise MERNİS üzerinden yani kendi kullandığımız sistem üzerinden bağlanacağız. 5 Mart’tan itibaren yavaş yavaş devralmaya başlayacağız. Önce 10 vilayet, sonra 10 vilayet öyle devam edecek. 2 Nisan’da ise tümüyle bize devredilmiş olunacak. Yeşil ve gri pasaportlar il müdürlüklerinde, diğer umuma mahsus pasaportları ise tüm müdürlüklerimizden alınabilecek.

Suriyelilere vatandaşlık

Nitelikli Suriyelilere kimlik verilmesiyle ilgili de çalışmalar yürütüyoruz. Bunlarla ilgili gerekli dosyaları hazırladık. Kimlik verilme çalışmalarını tamamladık, burada kararı verecek merci bakanlar kuruludur. Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlığa geçecek Suriyelilere kimlik verilmesi işlemi de tamamlanmış olacak.