Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) tüm illerde ‘e-sınav’ salonlarını faaliyete geçirmesiyle motorlu taşıt sürücü kursu, yani ehliyet sınavlarında kağıt ve kalem kullanımı son buldu. Bundan sonra adaylar sınav sorularını bilgisayarlardan cevaplayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursu ‘e-sınav’ları bundan sonra 81 ilde yapılacak.

“Yılda 2 milyon 500 bin adayın sınava girmesi öngörülüyor”

Bugüne kadar 28 ilde bulunan ‘e-sınav’ merkezlerinin MEB’in yeni merkezler kurmasıyla tüm illerde faaliyete geçirilmesiyle, motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarının kağıt ve kalemle yapıldığı dönem sona erdi.

Eski sistem ile yapılan son sınava 108 bin kişi katılmıştı.

Yeni sınav sistemi kapsamında yılda yaklaşık 2 milyon 500 bin adayın sınava girmesi öngörülüyor.

Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde sınava randevu sistemiyle en yakın tarihte girebilecek ve sonuçlarını sınavın hemen ardından öğrenebilecek.

Kullanıcı dostu bilgisayar arayüzü ile adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan da kurtulacak; bilgisayar kullanmayı bilmeyenler de soruları rahatlıkla cevaplayabilecek.

‘E-sınav’larda, işitme engelli vatandaşlar için görsel, video, animasyon ve işaret diliyle sorular yer alacak.