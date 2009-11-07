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Yaşam

Ehliyet sınavını 950'ncide geçti

Güney Kore’de bir kadın ehliyet sınavını 950’nci girişinde kazandı.

07 Kasım 2009 02:00

Güney Kore’de bir kadın ehliyet sınavını 950’nci girişinde kazandı.

Yazılı sınava Nisan 2005’ten bu yana neredeyse her gün giren Ça Sa-sun adlı 68 yaşındaki kadın, 950’nci sınava kadar 100 üzerinden 60 almayı başaramadı. Ancak ehliyet sınavı için 4 bin 200 dolar (yaklaşık 6 bin 300 TL) harcayan kadın ehliyetini hâlâ alabilmiş değil çünkü bunun için direksiyon sınavını da geçmesi gerekiyor! Ça, neden bu kadar ısrarlı davrandığı sorulduğundaysa yaptığı sebze ticareti işi için ehliyete ihtiyacı olduğunu söylüyor

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