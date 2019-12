Ehliyet sınavını 771 kez geçemedi

Güney Kore'de 68 yaşındaki bir kadın, ehliyet sınavını 771. kez de geçemedi.



Polis, soyadı Ça olarak açıklanan kadının 2005'ten bu yana neredeyse her gün ehliyet sınavına girdiğini, önceki gün 771. kez girdiği sınavdan da geçemediğini belirtti.



Ehliyet sınavlarını denetleyen polis Çoi Yong Çeol, Ça'nın umudunu asla kaybetmediğini belirterek, "Rekor onda. 772. defada başarıp başaramayacağını merak ediyorum" dedi.



Başka bir polis de Ça'nın sınavdan geçemediğini her gördüğünde yıkıldığını, sınavı geçtiğinde ona plaket yaptırıp vereceğini ifade etti.



Korea Times gazetesine göre, teori kısmından geçemeyen Ça her seferinde bir kez daha şansını deniyor. "Ne pahasına olursa olsun" işi için bir araç sahibi olmak isteyen ticaret danışmanı Ça, polisin tahminlerine göre bugüne dek yazılı sınav için yaklaşık 5 milyon von (3600 dolar) harcadı.