T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ehliyet sınavını 771 kez geçemedi

Güney Kore'de 68 yaşındaki bir kadın, ehliyet sınavını 771. kez de geçemedi.

05 Şubat 2009 02:00

Güney Kore'de 68 yaşındaki bir kadın, ehliyet sınavını 771. kez de geçemedi.

Polis, soyadı Ça olarak açıklanan kadının 2005'ten bu yana neredeyse her gün ehliyet sınavına girdiğini, önceki gün 771. kez girdiği sınavdan da geçemediğini belirtti.

Ehliyet sınavlarını denetleyen polis Çoi Yong Çeol, Ça'nın umudunu asla kaybetmediğini belirterek, "Rekor onda. 772. defada başarıp başaramayacağını merak ediyorum" dedi.

Başka bir polis de Ça'nın sınavdan geçemediğini her gördüğünde yıkıldığını, sınavı geçtiğinde ona plaket yaptırıp vereceğini ifade etti.

Korea Times gazetesine göre, teori kısmından geçemeyen Ça her seferinde bir kez daha şansını deniyor. "Ne pahasına olursa olsun" işi için bir araç sahibi olmak isteyen ticaret danışmanı Ça, polisin tahminlerine göre bugüne dek yazılı sınav için yaklaşık 5 milyon von (3600 dolar) harcadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24