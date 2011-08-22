T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ehliyet sınavını "tesadüfen" geçmiş HAKKARİ (A.A)

22 Ağustos 2011 16:52

-Ehliyet sınavını "tesadüfen" geçmiş HAKKARİ (A.A) - 22.08.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, okuma yazma seviyesi düşük olan kişinin, ehliyet sınavını kazandığı belirlendi.  Alınan bilgiye göre, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğine ehliyet almak için müracaat eden E.M'nin, okuma yazma seviyesinin, ehliyet almaya yetecek düzeyde olmadığı belirlendi.  Bunun üzerine ehliyeti verilmeyen E.M, gözaltına alındı. Polis Merkezinde ifadesi alınan E.M, ehliyet sınavında kimseden yardım almadığını, sınavı tesadüfen geçtiğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24