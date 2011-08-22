-Ehliyet sınavını "tesadüfen" geçmiş HAKKARİ (A.A) - 22.08.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, okuma yazma seviyesi düşük olan kişinin, ehliyet sınavını kazandığı belirlendi. Alınan bilgiye göre, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğine ehliyet almak için müracaat eden E.M'nin, okuma yazma seviyesinin, ehliyet almaya yetecek düzeyde olmadığı belirlendi. Bunun üzerine ehliyeti verilmeyen E.M, gözaltına alındı. Polis Merkezinde ifadesi alınan E.M, ehliyet sınavında kimseden yardım almadığını, sınavı tesadüfen geçtiğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.