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Eğitim

Ehliyet sınavında yeni dönem: Sorular güncellendi

Sürücü adayları, 29 Temmuz 2017'de yapılacak teori sınavına yeni sorularla girecek

19 Haziran 2017 15:07

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yönetmelik değişiklikleri doğrultusunda Trafik Mevzuatı Komisyonu tarafından ehliyet alacaklar için uygulanacak teori sınavı soruları, güncel öğrenim programlarına uygun olarak yeniden düzenlendi. Farklı soru teknikleri ile görsellerden faydalanılarak yeni sorular oluşturuldu.

Bakanlıkça, ehliyet sınavı soru havuzuna eklemeler yapılarak soru sayısı 3 bin 250'ye yükseltildi. MEB'in soru havuzu geliştirme çalışmaları devam ederken, soru sayısının yükseltilmesi, farklı soru teknikleri ve şekilli soruların eklenmesiyle sürücü adaylarının daha önceki sınavlarda çıkmış sorularla karşılaşma ihtimali de düşürüldü.

Ehliyet teori sınavlarında ilk yardım ve sağlık bilgisi testinden 12, trafik ve çevre bilgisi dersinden 23, motor ve araç tekniği bilgisinden 9, trafik adabı dersinden 6 olmak üzere sürücü adaylarına 50 soru yöneltiliyor. 

Sürücü adayları, 29 Temmuz 2017'de yapılacak teori sınavına yeni sorularla girecek.

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