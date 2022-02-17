Ehliyet sınavında kopya çekmek için maske içine gizli kamera yerleştirdiler

İstanbul, Kağıthane'de ehliyet sınavında maske içine kurulan kamera ve mikrofonlu düzenekle ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Sınava giren iki kişi serbest bırakıldı, okul binası yakınındaki bir araçtan kopya veren iki kişi ise ÖSYM Kanunu'na muhalefetten tutuklandı.

Olay, geçen hafta çarşamba günü Kağıthane Gürsel Mahallesi'ndeki bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus G. (22), yabancı uyruklu Beşir H. (29) ve Rıdvan G. (31) isimli kişiler ehliyet sınavına girecek olan Songül T. ve Abdul Seyit T. için cerrahi maske içerisine gizli kamera yerleştirerek özel düzenek kurdu.

Songül T. ve Abdul Seyir T. maskeyi ve kulaklığı takarak sınava girerken, şüpheli Yunus G., Beşir H. ve Rıdvan G. ise yaklaşık 50 metre uzaklıkta araç içerisinde sınavdakilere kopya vermeye başladı.

Sınav bitiminde yakalandılar

Sınavda özel düzenekle kopya çekileceği ihbarını alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptığı çalışmalarda okulun yaklaşık 50 metre ilerisindeki bir otomobilde araçta bulunan Yunus G. ve Beşir H.'yi yakaladı. Bunun üzerine sınavın bitmesini bekleyen Kağıthane polisi, okul önünde beklemeye başladı. Sınav bitiminde polis ekipleri, Songül T. ve Abdul Seyit T.'yi durdurdu. Maskesinde kamera ve mikrofon kurulu düzenek bulunan ikili, gözaltına alındı.

Tam teşkilat kopya düzeneği

Düzeneği kuran şüphelilerin araçlarında da arama yapan polis, firari Rıdvan G.'nin kimliğini, 2 adet kredi kartı şeklinde elektronik cihaz ve içerisinde sim kartlar, taşınabilir modem ve 2 adet kamera düzeneği kurulmuş cerrahi maske bulundu.

ÖSYM kanununa muhalefetten tutuklama

Sınav sonucunda ehliyet sınavına giren şahıslara özel düzenek kuran Yunus G. ve Rıdvan G.'nin emniyette “belgede sahtecilik suçundan” kayıtları olduğu ortaya çıktı. Sınav giren Songül T. ve Abdul Seyit T.'ye ise ifadeleri alınarak “Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan da adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan araçta yakalanan Yunus G. ve Beşir H. ifadelerinin alınması ve “Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan da adli işlem yapılması sonrasında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari Rıdvan G.'yi ise yakalama çalışmaları sürüyor.