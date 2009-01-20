Ehliyet sınavı artık internetle

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yılda yaklaşık 2 milyon kişinin başvurduğu ehliyet sınavlarını sil baştan değiştiriyor.



Artık, motorlu taşıt sürücü kursu sınavları klasik yöntemlerle değil, internet üzerinden yapılacak. Adayların belirlenen sınav merkezlerinde olacağı "e-sınav"lar, hafta içi ve hafta sonu, günün her saatinde yapılabilecek. Katıldığı kurslarda teorik dersleri tamamlayan adaylar sınava hemen girebilecek. Direksiyon sınavına girmek için de adaylar, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını 1 ay boyunca beklemeyecek. Sınavlar anında sonuçlanacak. Bütün adayların belirlenen bir gün içinde sınava girmesinden kaynaklanan izdiham da tarihe karışacak.