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Yaşam

Ehliyet sınavı artık internetle

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yılda yaklaşık 2 milyon kişinin başvurduğu ehliyet sınavlarını sil baştan değiştiriyor.

20 Ocak 2009 02:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yılda yaklaşık 2 milyon kişinin başvurduğu ehliyet sınavlarını sil baştan değiştiriyor.

Artık, motorlu taşıt sürücü kursu sınavları klasik yöntemlerle değil, internet üzerinden yapılacak. Adayların belirlenen sınav merkezlerinde olacağı "e-sınav"lar, hafta içi ve hafta sonu, günün her saatinde yapılabilecek. Katıldığı kurslarda teorik dersleri tamamlayan adaylar sınava hemen girebilecek. Direksiyon sınavına girmek için de adaylar, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını 1 ay boyunca beklemeyecek. Sınavlar anında sonuçlanacak. Bütün adayların belirlenen bir gün içinde sınava girmesinden kaynaklanan izdiham da tarihe karışacak.

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