Ehliyet sınavı artık internetle

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yılda yaklaşık 2 milyon kişinin başvurduğu ehliyet sınavlarını sil baştan değiştiriyor.
Artık, motorlu taşıt sürücü kursu sınavları klasik yöntemlerle değil,
internet üzerinden yapılacak. Adayların belirlenen sınav merkezlerinde
olacağı "e-sınav"lar, hafta içi ve hafta sonu, günün her saatinde
yapılabilecek. Katıldığı kurslarda teorik dersleri tamamlayan adaylar
sınava hemen girebilecek. Direksiyon sınavına girmek için de adaylar,
yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını 1 ay boyunca beklemeyecek.
Sınavlar anında sonuçlanacak. Bütün adayların belirlenen bir gün içinde
sınava girmesinden kaynaklanan izdiham da tarihe karışacak.