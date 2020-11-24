Ehliyet kursları, direksiyon dersleri vermeye devam edebilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan resmi yazıya göre; sürücü kursları, direksiyon dersleri vermeye devam edebilecek. Koronavirüs kurallarına uyulması gerektiği belirtilen yazıda, çeşitili kurslar kapsamında bulunan ve kursiyerlerle bire bir eğitim yapılan programlarda, eğitimin devam edilebileceği belirtildi.

Uygulamamaya konan yeni Koronavirüs kısıtlamalarının ardından, Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, Bireysel Uygulama Eğitimi Bulunan Programlar' konulu resmi yazı yayınladı. Yazıya göre, sürücü kursları ve eğitimi kursiyere bire bir olarak veren özel kurslar eğitimlerine devam edebilecek.

Yazıdaki ilgili bölüm şöyle:

"Yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verilen özel eğitim kurumlarında uygulanan eğitimi bulunanlar (motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon uygulama eğitimi, iş makineleri sürücü eğitim kursu uygulama eğitimi, pilot yetiştirme kursu uygulama eğitimi, gemiadamı yetiştirme kursu uygulama eğitimi, çeşitili kurslar kapsamında bulunan ve piyano kursu öğretim programı gibi eğitimi kursiyerlerle bire bir yapılan programlar ilgili şartların sağlanması, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan maske, mesafe ve temizlik kuralları ile ilgili genelgede yer alan kısıtlamalara titizlikle riayet edilerek kurumların ve kurumlarına kaydı bulunan kursiyerlerin de talebi doğrultusunda bireysel olarak yapılan uygulama eğitimlerine devam edilebilecektir."