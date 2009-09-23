Ehliyet almak zorlaşıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyet sahibi olmak isteyenlerin artık daha çok eğitimden ve sınavdan geçeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili hazırlığı süren yeni yönetmelikle önceden 5 dakikayla geçiştirilen direksiyon sınavları tarihe karışacak. Sadece bir caddede tur atıp sınavı geçme dönemi bitecek. Sürücü adayları her türlü yol durumu düşünülerek sınava tabi tutulacak. Otoyollara çıkarılacak adaylar, hem gündüz hem de gece sürüş testinden geçirilecek. Yeni sistemde adaylara not veren direksiyon hocalarına yenileri eklenecek. Bu kişilere direksiyon sınavı için özel ders verilecek. Direksiyon sınavında emniyet kemerini takmama ya da sinyal vermeyi unutma gibi hatalar affedilmeyecek. Sınav sonucu yapılacak titiz değerlendirmeden geçemeyen sürücü adayları sınav tekrarı için yeniden direksiyon eğitimine gönderilecek. Sürücü Kursları Birliği Derneği Genel Başkanı Vedat Şahin, genel konularda mutabakat sağlanan yönetmelik sayesinde ehliyet almada Almanya'daki sistemin uygulanacağını söyledi. 5 dakika bile sürmeyen direksiyon sınavlarının 45 dakikaya çıkarılabileceğini belirten Şahin, "Sınavların ciddi olması sürücü kurslarının direksiyon eğitimlerine önem vermesini sağlayacak. Adaylar hiç direksiyona oturmadan geçirilmeyecek." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) Yönetmeliği'nin değiştirilmesi için yapılan çalışmalarda sona yaklaştı. Yönetmelik değişikliği için oluşturulan komisyonda Sürücü Kursları Konfederasyonu'ndan temsilciler de yer alıyor. MEB, sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerini alıyor. Komisyona katılanlar trafik kazalarında birincil sebepler arasında yer alan sürücülerin eğitimiyle ilgili taleplerde de bulundu. Bu kapsamda direksiyon eğitim ve sınavlarının düzeltilmesiyle ilgili öneriler sunuldu. Yönetmelik değişikliğinin amacı motor, ilkyardım, trafik gibi yazılı sınavlardan ziyade direksiyon sınav sistemini baştan aşağı yenilemek ve AB standartlarına uygun hale getirmek. Komisyonun çalışmalarına göre, sürücü kurslarının verdiği 20 saatlik zorunlu direksiyon eğitimi kapsamında gece eğitimi de var. Ancak mevcut sınav sistemi yüzünden gece eğitimi hiçbir zaman hayata geçirilemiyor. Yeni yönetmelikle direksiyon sınavının şehir içi ve şehirlerarası yollarda gece ve gündüz şartlarında ayrı ayrı yapılması öngörülüyor. 5 dakikalık direksiyon sınavlarının 45 dakikaya çıkarılması da yine bu yönetmelikle mümkün olacak.

Sınav değerlendirme kriterlerinin AB standartlarında olmadığını belirten Sürücü Kursları Birliği Başkanı Şahin, bu yüzden güvenli araç sürme becerisi kazanamamış olanların sınavları rahatça geçtiğini kaydetti. Şahin görüşmelerin devam ettiğini, ekim ayı içerisinde yönetmelik değişikliğiyle ilgili somut adımın atılabileceğini söyledi. Herkesin yapılacak değişikliğe hazır olması gerektiğini ifade eden Şahin, "Direksiyon tutan herkes sınavı geçemeyecek." uyarısında bulundu. Şahin, yazılı sınav sisteminde adayları etkileyecek kadar büyük bir değişikliğin olmayacağını dile getirirken, değişikliğin stajyerlik sistemiyle karıştırılmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Direksiyon hocalarının eğitimi

Yeni yönetmelikte üzerinde durulan bir başka konu ise sınav yapıcıların eğitimi. 'Sınav yapıcı, direksiyon sınavında adayın yetkinliğini ölçmede önemli bir unsurdur.' diyen Şahin, bu kişilere yurtdışında 6 aylık bir eğitim verilirken Türkiye'de ise 2 haftalık eğitimin yeterli görüldüğüne dikkat çekti. Mevcut sistemde direksiyon sınavlarının yapılacağı yerle ilgili ifadelerin de muğlak olduğunu söyledi: "İnsanlar ıssız yerlerde de direksiyon sınavına tabi tutuluyor. Ancak sınavın yapılacağı yerin belli kriterlerinin olması gerekiyor."

Sağlığı elverişli olmayanın ehliyeti iptal edilmeli

Ehliyet almak için kursa başlamadan önce sağlık raporu alınıyor ancak yıllar içerisinde kişinin vücut fonksiyonlarında değişiklik olabiliyor. Avrupa'da belli bir yaştan sonra sağlık ve savcılık kontrolünden geçilirken Türkiye'de bu tür denetimler yapılmıyor. Tek gözünü kaybeden bir vatandaş belli aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmediği için araç kullanmaya devam edebiliyor. Örneğin psikolojik rahatsızlığı bulunan bir kişi, sağlıklı iken aldığı ehliyetiyle trafiğe çıkabiliyor. Sürücü Kursları Birliği Derneği Genel Başkanı Vedat Şahin, bu konuyla ilgili denetimlerin uygulamaya geçmesi gerektiğini düşünüyor.

Stajyerlik sistemi TBMM'de bekliyor

Stajyerlik sistemini getirecek Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı'nın TBMM İçişleri Komisyonu'na ulaşmadığı öğrenildi. Sürücü kurslarının desteklediği 'stajyer sürücü' uygulamasının bazı maddelerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın karşı olduğu biliniyor. Stajyer sürücü uygulamasında ceza puanı gibi yapılan yanlışların toplanması, adayların gerekirse ehliyet sınavlarına tekrar girmeleri gündeme gelmişti. Sürücü Kursları Federasyonu, sürücü kurslarının nüfusa orantılı olarak açılmasıyla ilgili teklifi de Karayolları Trafik Kanun Tasarısı'na eklemişti.