Ehliyet almak için 76 yaşında okuma yazma öğrendi

Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Hikmet Karaahmet ehliyet alabilmek için okuma yazma öğrendi.

Birinci kademe okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan Hikmet Karaahmet, ikinci kademe okuma yazma kursuna da katılarak önce ehliyet, sonra da bir araba sahibi olmak istediğini söyledi. Karaahmet, “Okumak, yazmak hep öğrenmek istemiştim. Bu fırsat geçince değerlendirdim. Çok rahat okuma yazma öğrendim. Bir çocuğum ve 3 torunum var. Çocuğumu okuttum, torunlarım da okuyorlar. Onlar da okuma yazma öğrenmeme hep yardımcı oldular. Halk Eğitim Merkezi'ndeki hocalarımız da özveriyle, sabırla çok ilgilendiler ve okur-yazar olmama benim kadar sevindiler.” dedi.

Karaahmet şu ifadeleri kullandı:

"Allah izin verirse 2. kademe okuma yazma kursuna da katılacağım. Hedefim sadece bunlarla sınırlı değil; ehliyet almak istiyorum, sonra da 1975 model araba alıp kullanmak istiyorum. Nostaljik arabaları seviyorum, herhalde bizim gençliğimizi hatırlatıyorlar. Bir de paramız o model arabalara yeter. Ben de zaten çorap satarak geçimimi sağlıyorum. Gençler, yaşlılar benim yaşımda olanlar kendilerini eve kapatmasınlar, hayallerinin peşinden koşsunlar. Okuma yazma öğrenmek, çok şey öğrenmek demektir. Okuma yazma bilmeyen gençlere, yaşlılara tavsiye ediyorum. 80 yaşında bile, öğrenmek isteyen öğrenebilir. Öğretmenlerimiz elinden geleni yapıyorlar, biz neden eve kapanalım?"

Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Yasemin Yılmaz, “Kursiyerimiz Hikmet Nine ile 2 aya yakın beraber çalışıyoruz. 76 yaşında olmasına rağmen, kursumuza başladığından beri geliyor ve öğrenme arzusuyla dolu. Azimle çalışarak okuma yazmayı öğrendi ve bu başarısı ile hem kendini hem de biz kurs hocalarını mutlu etti. Böyle olaylarda kurslarımızın ne kadar faydalı olduğunu görüyorum ve çalışma isteğim bir kat daha artıyor. Genç kursiyerlere de örnek oluyor." açıklamasını yaptı.

Bulancak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ekizoğlu da yaptığı açkılamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan okuma yazma seferberliği çerçevesinde, bu yıl da 'Nerede kalmıştık' eğitim projesiyle açtığımız okuma yazma kurslarına kayıt yaptıran Hikmet Hanım başarıyla kursu bitirdi, öğretmenimize teşekkür ederim. Azmiyle bu belgeyi almaya hak kazandı." ifadelerini kullandı. (İHA)