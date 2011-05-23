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Yaşam

Ehliyet alacaklar dikkat!

MEB sürücü kurslarını mercek altına alıyor. Devamsızlığı tespit edilen şoför adayları sınava alınmayacak ve gerekli şartları taşımayan kurslar hakkınd

23 Mayıs 2011 03:00

T24 - MEB sürücü kurslarını mercek altına alıyor. Devamsızlığı tespit edilen şoför adayları sınava alınmayacak ve gerekli şartları taşımayan kurslar hakkında yasal işlem yapılacak.


 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sürücü kurslarına formalite icabı kaydolan ancak devamsızlık yapanlarla mücadeleye başlıyor.

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, sürücü kurslarını habersiz olarak denetleyecek, kurslara katılmayan öğrencileri belirleyecek. Bu kişiler ehliyet sınavına giremeyecek. Yetkililer denetimler sırasında gerekli şartları taşımadığı tespit edilen sürücü kursları hakkında da yasal işlem yapacak.

Şoför adaylarının sürücü belgelerini almalarına getirilen yeni düzenlemeler kapsamında, daha önce kursiyerlerin direksiyon sınavında yanında bakanlığın denetmeninin oturması ve randevulu sistem getirilmişti. Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan, ilçe milli eğitim müdürlüğündeki görevli öğretmenlerin akşam saatleri de dahil belirli aralıklarla sürücü kurslarını denetlediğini söyledi. Şu ana kadar 30 kurs hakkında işlem yapıldığını belirtti. Bu kontrollerin devam edeceğinin altını çizen Aydoğan, amaçlarının ehliyet alacak şoför adaylarının iyi bir eğitimden geçmesine imkan tanımak olduğunu kaydetti.

Zaman'a konuşan Ankara Sürücü Kursları Birliği Derneği Başkanı Cengiz Güler, denetimlerin olumlu olduğuna dikkat çekerek, "Önceden ehliyet alacak kişi sadece kayıt ve sınav günlerinde kursa geliyordu. Şimdi öğrencilerimiz bu konuda daha hassas. Denetimler sektörün canlanmasına da imkan tanıyor" dedi.

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