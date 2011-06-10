EHEC salgınının kaynağı ‘filizler’ çıktı

T24 - Alman sağlık otoriteleri Avrupa genelinde 30 can alan EHEC salgınının kaynağı olarak sebze filizlerini gösterdi.







Avrupa’da haftalardır can alan Enterohemorajik Escherichia Coli (EHEC) salgınının kaynağı büyük ölçüde belli oldu. Almanya’nın koch Ulusal Sağlık Enstitüsü başkanı Reinhard Burger, gelen son bilgilerin EHEC’in kaynağı olarak sebze filizlerini işaret ettiğini belirtti.

Burger, “Bozuk filizleri yiyen kişilerde kanlı ishal rahatsızlığı veya EHEC’in diğer semptomlarını gösterme ihtimalinin dokuz kat daha yüksek olduğunu” söyledi ve tehlikenin sona ermediğini belirtti.



Uyarı kaldırıldı ama...

Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü Başkanı Andreas Hensel de domates, salatalık ve marul tüketilmemesi uyarısının kaldırıldığını belirtti. Filizleri tüketmeme uyarısının sürdüğünü, çiğ filizlerin yenmemesi ve vatandaşların temizlik kurallarına uyması gerektiğini kaydeden Hensel, restoranlarda bulunan sebze filizlerinin de imha edilmesini istedi.



Bilanço artıyor

EHEC, E. Coli bakterisinin bu güne kadar tanımlanmamış yeni bir türü olarak adlandırılıyor.

EHEC nedeniyle ölümler de devam ediyor. Son olarak Almanya’da 57 yaşında bir kişi EHEC nedeniyle hayatını kaybetti. Böylelikle salgında ölenlerin sayısı 30’a çıktı. Ölümlerin 29’u Almanya, biri de İsviçre’de kayıtlara geçti.

Bugüne kadar 3 binden fazla kişinin EHEC nedeniyle hastalandığı tahmin ediliyor.