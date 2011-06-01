-EHEC BAKTERİSİ YENİDEN ARAŞTIRILACAK BERLİN (A.A) - 01.06.2011 - Avrupa'da bilim adamlarının, bugüne dek 17 kişinin ölümüne yol açan ve bir bakterinden kaynaklandığı bildirilen EHEC hastalığı ile ilgili araştırmaları sıfırdan başlayarak yeniden ele aldığı belirtildi. Avrupa Birliği'nin (AB) Sağlık ve Tüketici Politikasından sorumlu komiseri John Dalli, AB'nin "çok ciddi bir kriz" ile karşı karşıya bulunduğunu belirterek, EHEC adlı salgın hastalığa yol açan bakterinin bir an önce tanımlanması için bütün imkanların seferber edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bilim adamlarının, araştırmalara yeni imkan ve aletlerle başladığı bildirildi. Almanya Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü'nün (BfR) müdürü Profesör Andreas Hensel yaptığı açıklamada, enstitünün araştırmacılarının Fransız araştırmacılarla birlikte çalışarak, bakteriyi gıdalarda hemen tespit eden yeni bir test geliştirdiğini söyledi. Sağlık makamları, 17 ölüm vakasının Almanya ve İsveç'te meydana geldiğini, Almanya'da, diğer Avrupa ülkelerinde ve ABD'de toplam bin 500'den fazla kişide ölümcül bakteriye rastlandığını veya bu kişilerin bakteriyi taşıdıklarından şüphelenildiğini ifade etti. Makamlar, Avrupa ülkelerinde ve ABD'de hastalığa yakalananların hepsinin Almanya'dan transit geçtiğinin belirlendiğini kaydetti.