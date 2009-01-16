Egzoz gazları yıldırıma da neden oluyor

Kudüs'deki İbrani Üniversitesinde görevli bilim adamı Daniel Rosenfeld ve çalışma arkadaşlarının yaptığı araştırma çerçevesinde, ABD'de Ulusal Yıldırım Tespit Şebekesinin 1998-2008 yıllarında haziran ile ağustos ayları arasındaki kayıtlarının incelendiği belirtildi.New Scientist dergisinin internet sitesinde yayımlanan araştırmada, ülkenin güneydoğu eyaletlerinde, hafta içinde artan hava kirliliğiyle birlikte buralarda görülen yıldırımların yüzde 25'e kadar arttığı gözlendi.Bölgede nem ve bunaltıcı havanın, alçak seyreden bulutların yükselmesi için büyük bir alan yarattığı, böylece öğleden sonra gök gürültülü fırtına için elverişli koşulların ortaya çıktığı belirtildi.Araştırma, ayrıca bu etkinin en güçlü biçimde, egzoz dumanın yoğun biçimde görüldüğü büyük kentlerde değil, onu çevreleyen banliyö ve kırsal bölgelerde gözlendiğini gösterdi.Geçen ay düzenlenen Amerikan Jeofizik Birliğinin toplantısında araştırmasını sunan Rosenfeld, "Büyük şehirlerden ayrıldığınızda, kirlilikten uzaklaştığınız yönünde bir yanlış anlama mevcut. Kirlilik sizi yüzlerce kilometre takip ediyor" dedi.