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Sağlık

Egzoz gazı bebeklerde astım riskini artırıyor

Yapılan bir araştırma, egzoz gazının ana rahmindeki çocuğun astıma yakalanma riskini artırdığını ortaya koydu.

15 Şubat 2009 02:00

Yapılan bir araştırma, egzoz gazının ana rahmindeki çocuğun astıma yakalanma riskini artırdığını ortaya koydu.

56 çocuğun göbek kordonundan alınan kanı inceleyen araştırmacılar, trafikte zehirli gazlara maruz kalınmasıyla bağlantılı olarak akciğerdeki "ACSL3" adlı bir gende değişiklik saptadı.

PLoS One dergisinde çıkan araştırmanın sonuçlarına göre, bu gen ile 5 yaşındaki çocuklarda astım hastalığının belirtileri arasında bağlantı kuruldu.

Araştırma, kirliliğin genleri etkilediğini ilk kez göstermiş oldu.

Bulguların kanıtlanması için daha geniş araştırmalara ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken araştırmacılar, "ACLS3" genindeki değişikliklerin kirliliğin neden olduğu astım hastalığının erken teşhis edilmesine yardımcı olmasını umuyor.

(AA)

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