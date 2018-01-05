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Yaşam

Egzoz emisyonu yaptırmayan araç sahiplerine 5 bin 270 lira para cezası

Denetimlerin 2018 yılında da periyodik olarak devam edeceği açıklandı

05 Ocak 2018 13:58

Egzoz emisyonu yaptırmayan araç sahiplerini 5 bin 270 lira para cezası bekliyor. Bursa'da 2017 yılında bin 5 araç egzoz emisyonu denetimine tabi tutuldu. 5 araca egzoz emisyon ölçümünü belirli periyotlarda yaptırmadığı veya sınır değerleri sağlanmadığından ceza kesildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, egzoz emisyonlarının sebep olduğu kirliliğin azaltılmasına yönelik 2017 yılında yaptığı denetimleri açıkladı. Ekipler tarafından 2017 yılında bin 5 araç sorgulandı. 5 araca egzoz emisyon ölçümünü belirli periyotlarda yaptırmadığı için veya sınır değerleri sağlanmadığından 5 bin 270 lira para cezası kesildi.

Pulu olmayan bin 206 lirayı hazırlasın

Öte yandan sınır değerlere aykırı emisyona sebep olduğunun tespiti halinde 2 bin 423 lira, egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun ibraz edilememesi durumunda ise bin 206 lira para cezası kesilecek. 

2018'de de devame decek

Denetimlerin 2018 yılında da periyodik olarak devam edeceği açıklandı.

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