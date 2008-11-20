Egzotizmle ısının

Sonbahardan sıkıldıysanız ve sıcak iklimde doğayla baş başa olmak istiyorsanız, Zambia’da Zambezi nehrinin kıyısıntdaki Tongabezi Lodge tam size göre. Dört farklı tarzda döşenmiş evlerden oluşan Tongabezi, Victoria Şeyayesi’nin yanı başında sizleri bekliyor.



Zambezi nehrinin kıyısına konumlandırılmış olan Tongabezi Lodge klasik tatil anlayışından sıkılan romantizmle macerayı bir arada yaşamak isteyenler için ideal bir seçenek olarak karşı mıza çıkıyor. Son derece lüks ama bir o kadar da doğal görünümlü birbirinden farklı bungalovlarda kendinizi evinizde hissedeceksiniz. Gün batımını izlemek için bot turuna çıkabilir, Victoria fielalesi’nde gezebilir, safariye katılabilir ya da rafting yaparak heyecan dolu bir Afrika seyahati yaşayabilirsiniz. Tongabezi misafirlerine tam dört farklı stilde döşenmiş bungalov seçenekleri sunuyor.



Honeymoon House



Bu bungalov adından anlaşılacağı üzere oldukça romantik tarzda döşenmiş olup Zambia nehrinin yanı başında yer almaktadır. ‹ster size özel terasınızda yıldızları seyredin isterseniz de nehrin kenarında mum ışığı eşliğinde romantik bir akşam geçirin. Honeymoon evleri özellikle çiftlerin baş başa kalabilmelerine olanak sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Hele balayı için doğrusu ideal bir mekân olabilir.



Bird House



Farklı çeşitteki hurma ağaçlarından yapılan bungalov, Tongabezi’nin bu şekilde döşenmiş tek yeridir. Açık havada banyo yapmanı n keyfini doyasıya yaşayabilir, ayrıca yine size özel terasınızdan kimse tarafından rahatsız edilmeden dilediğinizce vakit geçirebilirsiniz. Duvarlarda yer alan birbirinden farklı kuş motişeri ise Bird House’un ilginç detayları arasında bulunuyor.



Tree House



Dört bungalovdan biri olan tree house’da kendinizi tam anlamı yla Afrika’da hissedeceksiniz. Afrika’nın yöresel malzemeleriyle döşenmiş bu bungalovda dilerseniz nehir kenarında gün batarken jakuzi keyfi yapabilirsiniz. Böyle bir mekanın içinde oturmak, dinlenmek ve uyumuk büyük bir keyif, farklı bir heyecan.



Dog House



Rahatlığa önem verenlerin ve daha çok bungalovda vakit geçirmek isteyenlerin tercihi olan Dog House’da Tongabezi’ne özel olarak üretilmiş büyük yataklarda uyumanın keyfini yaşayabilir, şömine başında şarabınızı yudumlamanı n keyfine varabilirsiniz. Dog House’da kalırken, Afrika’da olduğunuzu hissedeceksiniz.



Yolunuz Zambiya’ya düşerse ve Tongabezi Lodge karşınıza çıkarsa, size düşen buradaki bungalovlardan birini seçmektir. Tree House, Honeymoon House, Dog House ve Bird House… Hepsi de birbirinden büyüleyici





