Egzotik böcekler, İngiltere'yi 'istila' etti

Bilim adamları, egzotik böcek türlerinin İngiltere'yi "istila" etmekte olduğunu açıkladı.



Araştırmacılar, buna çeşitli ülkelerden ithal edilen gıda maddeleri ve bitkilerin yol açtığını, bu yolla ülkeye gelen değişik böcek türlerinin, İngiltere'nin giderek ısınan ikliminde hayatta kalması ve üremesinin mümkün olabildiğini bildirdi.



Çevre ve Doğal Hayat çalışmalarıyla tanınan Buglife, bu tür böceklerin kendi ortamlarından kopup İngiltere'ye gelmelerinin engellenebilmesi için ithalat şartlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.



Buglife Editörü Matt Shardlow, diğer ülkelerin ithalat yoluyla ülkelerine ne tür canlıların geldiği konusunda sıkı denetimler uyguladıklarını belirterek, bu tür canlıların ithalat yoluyla ülkeye girmesinin insanların malına, canına, doğal yaşama ve biyofarklılık dengesine zarar vereceği uyarısında bulundu. Çevre, Gıda ve Kırsal Kesimler Birimi sözcüsü ise İngiltere'nin doğasını istenmeyen canlılardan korumak için yeni önlemlerin alındığını savundu.

