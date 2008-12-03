Egzersize kendi tarzınızı katın

Adidas’ın teknolojisi ve Stella McCartney’nin tasarım anlayışını birleştiren beraberlik bu kış ürün yelpazesinin genişlemesiyle devam ediyor.



Kış 2008- 2009 koleksiyonu içine golf, yoga gym studio ve cover gibi ürün başlıkları eklendi.



Bu sezonun koleksiyonu, yeni dans serisinde, bale resitallerinin yapıldığı çağdan etkilenirken, tenis serisi el yapımı süslerle bezenmiş Victoria tarzından ilham alıyor.



Bu sezon, kış sporları serisi, ekstra konfor sağlayan kesimleri ile seksi ve feminen kalıplar sunuyor.



Koşu serisi, detaylara dikkat çeken enerjik metalik renklerin yanı sıra cesur ve canlı bir renk yelpazesine ağırlık veriyor.



Işıldamayı sağlayan özgüven



Stella McCartney’e göre: “Bu koleksiyon, egzersizinize kendi tarzınızı katmanızı sağlayacak ve size ışıldamanız için gereken özgüveni verecek.”



Sezonun Dans, Tenis, Koşu ve Kış Sporları serilerinin yanı sıra ürün yelpazesi Golf, Yoga, Gym Studio ve Cover Up ile devam ediyor. Cover Up serisinde doğal bitki boyalarıyla boyanmış organik kumaşların sunulduğu seçenekler de bulunuyor

