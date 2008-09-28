Egzersizden önce kardiyo yapın

Egzersiz hafızayı güçlendiriyor



Yanlış egzersiz sağlığı bozuyor



Egzersiz erken doğumu önlüyor



Uyku, su ve egzersiz ile belleğinizi güçlendirin

* Egzersizi ağırlık çalışarak bitirmek ise hareket sonrası metabolizmayı hızlandırmanıza katkı sağlar.* Sonuç olarak; toplamda daha fazla kalori yakarsınız. Kaslar yağlardan daha fazla kalori yaktığı için yakılan toplam kalori daha da artar.* Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, fiziksel aktiviteler çok önemlidir ve hepimizin günlük planında 'öncelik' olarak kalmalıdır. Ayrıca hangisini ne zaman yapacağınıza takılıp kalmayın.* Evet, başlangıçta kardiyo egzersizleri yapmak fazla kalori yakmanızı sağlar ama sadece 20 dakikanız varsa; o zaman sadece ağırlık kaldırma egzersizini yapın.* Her türlü egzersiz kalori yakmanızı sağlar. Önemli olan, çok düşünüp hiçbir şey yapmamaktansa harekete geçmektir.* Egzersiz yapmanın en iyi tarafı, onun hayatınızdan çıkarmak zorunda olduğunuz şeylerin tam tersine 'ne zaman ve ne kadar isterseniz' o kadar hayatınıza ekleyebileceğiniz bir faaliyet olmasıdır.* En sevdiğiniz dizinin tekrarını izlerken bile egzersiz yapabilirsiniz. Televizyonun önünde bir koşu bandınız yoksa birkaç ağırlık alın; oturma kalkma egzersizi yapın ya da top gibi zıplayın. Yeter ki bir şeyler yapın!