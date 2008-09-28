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Sağlık

Egzersizden önce kardiyo yapın

Hızlı yürüyüş, bisiklet ve dans gibi kardiyo çalışmalarını egzersizden önce yapmak; yorulmadan daha çok kalori yakmanıza yardımcı olur.

28 Eylül 2008 03:00

Hızlı yürüyüş, bisiklet ve dans gibi kardiyo çalışmalarını egzersizden önce yapmak; yorulmadan daha çok kalori yakmanıza yardımcı olur.

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* Egzersizi ağırlık çalışarak bitirmek ise hareket sonrası metabolizmayı hızlandırmanıza katkı sağlar.

* Sonuç olarak; toplamda daha fazla kalori yakarsınız. Kaslar yağlardan daha fazla kalori yaktığı için yakılan toplam kalori daha da artar.

* Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, fiziksel aktiviteler çok önemlidir ve hepimizin günlük planında 'öncelik' olarak kalmalıdır. Ayrıca hangisini ne zaman yapacağınıza takılıp kalmayın.

* Evet, başlangıçta kardiyo egzersizleri yapmak fazla kalori yakmanızı sağlar ama sadece 20 dakikanız varsa; o zaman sadece ağırlık kaldırma egzersizini yapın.

* Her türlü egzersiz kalori yakmanızı sağlar. Önemli olan, çok düşünüp hiçbir şey yapmamaktansa harekete geçmektir.

* Egzersiz yapmanın en iyi tarafı, onun hayatınızdan çıkarmak zorunda olduğunuz şeylerin tam tersine 'ne zaman ve ne kadar isterseniz' o kadar hayatınıza ekleyebileceğiniz bir faaliyet olmasıdır.

* En sevdiğiniz dizinin tekrarını izlerken bile egzersiz yapabilirsiniz. Televizyonun önünde bir koşu bandınız yoksa birkaç ağırlık alın; oturma kalkma egzersizi yapın ya da top gibi zıplayın. Yeter ki bir şeyler yapın!

(Günaydın)

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