Egzersiz yapmadan sağlıklı kilo vermek hayal

Çağın sorunu olarak nitelendirilen şişmanlıktan kurtulmak için zayıflama haplarının tek başına yeterli olmadığı, egzersizin yer almadığı bir zayıflama programının başarılı olma ihtimalinin bulunmadığı bildirildi.



Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uzmanı Dr. Ender Saraç, yaptığı açıklamada, ortalama yaşam süresinin kısalmasında obezitenin çok etkili bir faktör olduğunu, bunun günümüzde "korkunç bir sorun" haline geldiğini ifade etti.



Obezitenin, özellikle genç çağda çığ gibi artığına dikkati çeken Saraç, bunda yanlış beslenme, hareketsizlik, fast-food tarzı yiyecekler ve stres gibi pek çok faktörün etkili olduğunu kaydetti.



Saraç, Türk kadınlarının en büyük sorununun da göbek ve bel çevresindeki yağlanma olduğuna işaret ederek, "Düzensiz beslenme ve doğumlar, hareketsizlik, bolca tüketilen hamur işleri kadınlarımızı göbekli hale getiriyor. Ama biraz gayret ve egzersiz ile bu sorundan kurtulmak mümkün" dedi.



Bel çevresinin, kadınlarda 95, erkeklerde ise 100 santimetrenin üzerinin risk oluşturduğunu belirten Saraç, şu bilgileri verdi:



"İnsanımız, 'bir ilaç olsun yutayım, bütün iştahımı kessin, beni inceltsin' istiyor. Oysa bu mümkün değil. Zayıflama hapları, kilo vermede tek başına yeterli değil. Haplar, tek başına hiçbir fayda sağlamaz. Bu tür ürünlerin mutlaka diyet ve egzersizle birlikte kullanılması gerekir. Egzersizin yer almadığı bir zayıflama programı düşünülemez ve zaten başarılı olma ihtimali de yoktur. Egzersizin, tek başına bile orta derecede kilo verdirdiği görülmüştür. Ancak fazla kilo vermek isteyen bir kişide, egzersiz tek başına arzu edilen kiloya ulaşılmasında yeterli değildir."



Bol sıcak su, yeşil çay ve egzersiz



Zayıflama hapının, iştahı tamamen kesmesinin de büyük bir tehlike olduğunu vurgulayan Saraç, böyle etkiler gösteren hapların vücutta çok ciddi yan etki ve hasarlara neden olacağını ifade etti.



Saraç, zayıflama haplarının etkilerinin çok iyi gözlemlenmesi gerektiğini dile getirerek, "Zayıflama haplarının özellikle yağları eritmesi önemlidir. Asla kemikleri eritmemesi gerekir. Diyetler, ayrıca mutlaka bol sıcak su içilerek, yeşil çaylar ve egzersiz ile desteklenmelidir. Zayıflarken aşırı tehlikeli şeylerden de kaçınmak gerekiyor" diye konuştu.



Kendisini seven her insanın kilosunu kontrol altında tutması gerektiğini ifade eden Saraç, düzenli kilo kontrolü için sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasının şart olduğunu vurguladı.



Dr. Ender Saraç, zayıflamak için sağlıklı ve dengeli beslenmek kadar mutlaka uyku düzenine de dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



(AA)

