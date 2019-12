Egzersiz ömrü uzatıyor

Bilimsel araştırmaların sonuçları egzersizin neredeyse bir “ilaç” olduğunu gösteriyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu (12.02.09), Hürriyet gazetesindeki yazısında egzersizin faydalarını anlatıyor. Müftüoğlu’nun yazısı şöyle:



“Bilimsel araştırmaların sonuçları egzersizin neredeyse bir “ilaç” olduğunu gösteriyor, ama çoğumuz onu hâlâ “moda trendler”den biri zannediyoruz. Bu ciddi bir yanılgı. Egzersiz, sağlığınız için bir ihtiyaçtır.



Yeni hayat, ulaşım araçlarını çoğaltıp hareket etmeyi azaltacak teknolojiler geliştirerek sizi tembel, pısırık, uyuşuk biri haline getirdi!



Egzersizi bir dayatma değil, yeme-içme gibi doğal ihtiyaçlarınızdan biri olarak kabul edin. Düzenli bir şekilde egzersiz yapın. Modern hayatın yok ettiği hareketliliği yeniden kazanmaya, hareket etmek üzere tasarlanmış vücudunuzu yeniden forma sokmaya çalışın!



Çoğu insan egzersizden işe yarayacak bir sağlık yararı kazanmak için her gün en az 1-2 saat egzersiz yapması gerektiğini düşünüyor. İş programı ya da yaşam tarzımız egzersize bu kadar zaman ayırmayı imkânsız hale getirdiğinden (biraz da bunu bahane ederek) egzersiz yapmayı ihmal ediyor.



Sıradan fiziksel faaliyetlerin bile kilo dengenizi koruyacağını, ayrıca sizi gençleştireceğini unutmayın. Fırsat buldukça yürüyün. Yüzün, bisiklete binin, evde-ofiste temizlik yapın. Bahçeniz varsa çimleri biçin, budama yapın. Boş zamanlarınızda evinizi onarın. Hafta sonları ailenizle, dostlarınızla yürüyüşe çıkın. Öğle tatillerinde parkta turlayın! Fırsat buldukça tenis, golf ya da halı sahada futbol oynayın. Ama ne yapıp edin, hareketsiz tembel biri olmayın. Sağlığa giden yol hareket etmekten geçiyor. Egzersiz, hayatın kalitesini yükseltiyor ve ömrü uzatıyor.



Ne kadarı faydalı



Herhangi bir fiziksel faaliyeti (yürüme, merdiven çıkma) günde 2-3 kez 15-20 dakika yapmanız bile egzersizin sağlayacağı fiziksel ve ruhsal iyileşmeyi karşılıyor. Yani her gün mutlaka 35-40 dakikadan çok yürümeniz, yüzmeniz, koşmanız şart değil.



İşinizi gücünüzü aksatmadan gün içinde kısa egzersiz uygulamaları yapmanız da işe yarıyor. Her gün sadece yarım saat yürümek bile bedensel ve ruhsal yönden inanılmaz farklar yaratabilir.



Hareket edin



Egzersiz yapmak sadece kilo kontrolü için değil, gençleşmek, dinçleşmek ve sağlığı güçlendirmek için de şart! Bunun için de her gün canınız çıkarcasına yoğun egzersiz yapmanız, saatlerce spor salonlarında kan ter içinde kalmanız, bu işe her gün 1-2 saatinizi ayırmanız gerekmiyor.



İşin sırrı “egzersiz yap” tavsiyesini “fiziksel faaliyeti artırmak” şeklinde anlayıp uygulamak... Beden taksimetreniz, yürüdüğünüz yolu da, ofiste attığınız küçücük adımları da beden defterinize kaydediyor.”